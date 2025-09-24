مدیرعامل بانک کشاورزی: تکریم ایثارگران، پاسداشت سرمایههای ماندگار انقلاب است
وهب متقینیا، مدیرعامل بانک کشاورزی، در همایش تجلیل از ایثارگران این بانک تأکید کرد: ایثارگران سرمایههای معنوی سازمان و تداومدهندگان فرهنگ جهاد و مقاومتاند و حضور آنان، ضامن پایداری ارزشهای انقلاب اسلامی در مسیر خدمترسانی به مردم است.
به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، آیین تجلیل از ایثارگران این بانک روز اول مهرماه همزمان با هفته دفاع مقدس با حضور وهب متقینیا مدیرعامل، اعضای هیات مدیره، حجت الاسلام لطف الله ثقفی مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی در امور ایثارگران، فریده اولاد قباد معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران، جمعی از مدیران، مشاور مدیرعامل بانک در امور ایثارگران و همکاران ایثارگر و خانواده شهید در ساختمان مرکزی بانک کشاورزی برگزار شد.
بر اساس این گزارش، در این مراسم متقینیا ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، ایثار و فداکاری همکاران جانباز، آزاده و رزمنده بانک را نمونهای درخشان از روحیه جهادی در نظام بانکی کشور دانست و گفت: تکریم ایثارگران، صرفاً یک برنامه تشریفاتی نیست؛ بلکه وظیفهای ملی و دینی است. حضور شما عزیزان در مجموعه بانک کشاورزی، یادآور فرهنگ مقاومت و تلاش برای سربلندی میهن اسلامی است و ما به این سرمایه معنوی افتخار میکنیم.
وی افزود: امروز که کشور در مسیر رشد اقتصادی و تحقق امنیت غذایی گام برمیدارد، روحیه ایثار و ازخودگذشتگی شما الگویی است که میتواند در خدمترسانی به کشاورزان و تولیدکنندگان الهامبخش باشد. هر توفیقی که بانک کشاورزی در پشتیبانی از بخش کشاورزی کسب میکند، مرهون همین روحیه است.
مدیرعامل بانک کشاورزی با اشاره به مسئولیت اجتماعی این بانک تصریح کرد: تجلیل از ایثارگران تنها یک روز در تقویم نیست، بلکه باید در همه سیاستها و تصمیمات ما نمود پیدا کند. ما موظفیم با ایجاد فرصتهای شغلی پایدار، ارائه خدمات مالی شایسته و حفظ کرامت همکاران ایثارگر، قدردان رشادتهای آنان باشیم.
در پایان مراسم، با اهدای لوح سپاس و هدایای یادبود، از جمعی از کارکنان ایثارگر بانک کشاورزی و خانوادههای معظم شهدا تجلیل شد.