به گزارش سایپانیوز، فروش فوق‌العاده سه محصول کوییک GXRL با رینگ فولادی و ترمز ESC، سهند S و ساینا S با استاندارد ۸۵‌گانه از ساعت ۱۰ صبح امروز، چهارشنبه ۲ مهرماه، آغاز می‌شود و تا پایان روز شنبه ۵ مهرماه ادامه خواهد داشت.

این طرح در قالب سه روش «متقاضیان عادی»، «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» و «جایگزینی خودروهای فرسوده» اجرا می‌شود و زمان تحویل خودروها ۹۰ روزه در نظر گرفته شده است.

ثبت‌نام از طریق پایگاه اینترنتی فروش محصولات سایپا به نشانی saipa.iranecar.com انجام می‌شود و پس از برگزاری قرعه‌کشی، متقاضیان منتخب امکان واریز وجه خودرو را خواهند داشت.

لازم به ذکر است؛ که محدودیت کد ملی برای ثبت‌نام‌ها اعمال می‌شود و افرادی که دارای پلاک انتظامی فعال هستند امکان ثبت‌نام نخواهند داشت.

