آغاز فروش فوقالعاده محصولات گروه سایپا به مناسبت ولادت امام حسن عسکری(ع) + بخشنامه
همزمان با فرارسیدن ولادت امام حسن عسکری(ع)، فروش فوقالعاده سه محصول پرمتقاضی گروه خودروسازی سایپا از امروز آغاز میشود.
به گزارش سایپانیوز، فروش فوقالعاده سه محصول کوییک GXRL با رینگ فولادی و ترمز ESC، سهند S و ساینا S با استاندارد ۸۵گانه از ساعت ۱۰ صبح امروز، چهارشنبه ۲ مهرماه، آغاز میشود و تا پایان روز شنبه ۵ مهرماه ادامه خواهد داشت.
این طرح در قالب سه روش «متقاضیان عادی»، «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» و «جایگزینی خودروهای فرسوده» اجرا میشود و زمان تحویل خودروها ۹۰ روزه در نظر گرفته شده است.
ثبتنام از طریق پایگاه اینترنتی فروش محصولات سایپا به نشانی saipa.iranecar.com انجام میشود و پس از برگزاری قرعهکشی، متقاضیان منتخب امکان واریز وجه خودرو را خواهند داشت.
لازم به ذکر است؛ که محدودیت کد ملی برای ثبتنامها اعمال میشود و افرادی که دارای پلاک انتظامی فعال هستند امکان ثبتنام نخواهند داشت.