به گزارش ایلنا و به نقل از سایپانیوز، مهدی رادمنش با اشاره به پروژه P90 که نخستین محصول آن «پارس‌نوآ» است، افزود: این پلتفرم در گذشته میزبان یکی از پرفروش‌ترین محصولات رنو بود که به دلیل کیفیت و ایمنی بالا با استقبال ویژه مردم مواجه شد. پس از اعمال تحریم‌ها و محدودیت در تأمین قطعات، گروه سایپا از سال ۱۳۹۹ احیای این پلتفرم را در دستور کار قرار داد و پروژه داخلی‌سازی آن کلید خورد.

وی ادامه داد: امروز پارس‌نوآ با امکانات و ایمنی فراتر از انتظار وارد مرحله تولید انبوه شده است. این خودرو از قوای محرکه پیشرفته با مصرف سوخت پایین و گشتاور بالا بهره می‌برد و با گیربکس داخلی باکیفیت، قابلیت رقابت با L90 را دارد.

رادمنش با اشاره به جایگاه بین‌المللی پلتفرم P90 خاطرنشان کرد: این پلتفرم در بسیاری از کشورهای دنیا مورد استفاده قرار گرفته و امتحان خود را در زمینه کیفیت و استحکام پس داده است. سایپا نیز قصد دارد پس از پارس‌نوآ، محصولات دیگری را بر پایه همین پلتفرم به تولید برساند تا ضمن ارتقای میانگین کیفیت خودروهای داخلی، سبد محصولات پارس‌خودرو تکمیل‌تر شود و حضور این شرکت باسابقه در بازار تقویت شود.

