خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قائم‌مقام مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا:

پارس‌نوآ با توان داخلی به تولید انبوه رسید/ سایپا تحریم‌ها را پشت سر گذاشت

پارس‌نوآ با توان داخلی به تولید انبوه رسید/ سایپا تحریم‌ها را پشت سر گذاشت
کد خبر : 1690739
لینک کوتاه کپی شد.

قائم‌مقام مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا با تأکید بر اینکه تحریم‌ها نتوانستند مانع پیشرفت صنعت خودرو شوند، گفت: «پارس‌نوآ» حاصل توان مهندسی و سرمایه داخلی است و به‌زودی در بازار عرضه خواهد شد.

به گزارش ایلنا و به نقل از سایپانیوز، مهدی رادمنش با اشاره به پروژه P90 که نخستین محصول آن «پارس‌نوآ» است، افزود: این پلتفرم در گذشته میزبان یکی از پرفروش‌ترین محصولات رنو بود که به دلیل کیفیت و ایمنی بالا با استقبال ویژه مردم مواجه شد. پس از اعمال تحریم‌ها و محدودیت در تأمین قطعات، گروه سایپا از سال ۱۳۹۹ احیای این پلتفرم را در دستور کار قرار داد و پروژه داخلی‌سازی آن کلید خورد.

وی ادامه داد: امروز پارس‌نوآ با امکانات و ایمنی فراتر از انتظار وارد مرحله تولید انبوه شده است. این خودرو از قوای محرکه پیشرفته با مصرف سوخت پایین و گشتاور بالا بهره می‌برد و با گیربکس داخلی باکیفیت، قابلیت رقابت با L90 را دارد.

رادمنش با اشاره به جایگاه بین‌المللی پلتفرم P90 خاطرنشان کرد: این پلتفرم در بسیاری از کشورهای دنیا مورد استفاده قرار گرفته و امتحان خود را در زمینه کیفیت و استحکام پس داده است. سایپا نیز قصد دارد پس از پارس‌نوآ، محصولات دیگری را بر پایه همین پلتفرم به تولید برساند تا ضمن ارتقای میانگین کیفیت خودروهای داخلی، سبد محصولات پارس‌خودرو تکمیل‌تر شود و حضور این شرکت باسابقه در بازار تقویت شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی