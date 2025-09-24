خبرگزاری کار ایران
آغاز به‌کار نمایشگاه دفاع مقدس سایپا

نمایشگاه بزرگ دفاع مقدس گروه خودروسازی سایپا همزمان با سالروز آغاز جنگ تحمیلی، با حضور مدیران ارشد و جمعی از مسئولان در شرکت پارس‌خودرو افتتاح شد.

به گزارش ایلنا و به نقل از  سایپانیوز، نمایشگاه بزرگ دفاع مقدس گروه خودروسازی سایپا به میزبانی شرکت پارس‌خودرو و با حضور علی شیخ‌زاده مدیرعامل گروه سایپا، سرهنگ حسین قلیچی مسئول سازمان بسیج کارگران و کارخانجات تهران بزرگ، مدیران ارشد و معاونان گروه آغاز به‌کار کرد.

در آیین افتتاح این نمایشگاه، مهدی رادمنش، فرمانده پایگاه مقاومت بسیج امام حسن مجتبی(ع) با تأکید بر پیوند عمیق صنعت و دفاع مقدس، اظهار کرد: فرهنگ مقاومت و مدیریت جهادی، ایران اسلامی را از مقاطع دشوار عبور داده و صنعت خودروسازی به‌عنوان یک صنعت مادر، هم در دوران جنگ تحمیلی و هم پس از آن، یکی از بازوان صنایع دفاعی کشور بوده است.

وی افزود: آغاز مسیر خودکفایی در صنعت خودرو و تکیه بر توان داخلی از دستاوردهای ارزشمند دوران دفاع مقدس به شمار می‌رود.

بهمن حسین‌زاده، مدیرعامل شرکت پارس‌خودرو نیز با اشاره به نقش خودباوری در صنعت خودرو گفت: پارس‌خودرو با تکیه بر توان مهندسان داخلی و ظرفیت‌های بومی، مسیر خودکفایی را نه در شعار بلکه در عمل دنبال کرده است.

وی طراحی پلت‌فرم‌های داخلی و استفاده از قطعات پیشرفته را نتیجه اعتماد به نفس جوانان متخصص دانست و تأکید کرد: این رویکرد موجب معرفی محصولات تمام ایرانی به بازار شده و پارس‌خودرو پس از سال‌ها در حال عرضه محصولی جدید است.

همچنین سرهنگ قلیچی،مسئول سازمان بسیج کارگران و کارخانجات تهران بزرگ با یادآوری رشادت‌های رزمندگان دفاع مقدس و مقاومت اخیر در جنگ ۱۲ روزه، گفت: قدرت بازدارندگی ایران اسلامی فراتر از تبلیغات دشمنان است و همه طرح‌های رژیم صهیونیستی را با شکست مواجه کرده است.

در پایان این مراسم، سردار دهقان از رزمندگان و ایثارگران دوران دفاع مقدس، به بیان خاطرات و رشادت‌های فرزندان ایران در جبهه‌های حق علیه باطل پرداخت.

گفتنی است؛ نمایشگاه دفاع مقدس گروه سایپا تا ۸ مهرماه از ساعت ۱۰ تا ۱۶ در شرکت پارس‌خودرو پذیرای بازدیدکنندگان خواهد بود.

