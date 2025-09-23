خبرگزاری کار ایران
آغاز سال تحصیلی با پیام صرفه‌جویی

آغاز سال تحصیلی با پیام صرفه‌جویی
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در آیین بازگشایی مدارس اعلام کرد: دانش‌آموزان نقش‌آفرینان اصلی در ترویج فرهنگ مصرف بهینه آب و برق و تضمین کننده آینده پایدار انرژی کشور هستند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، کامبیز ناظریان مدیرعامل این شرکت در حاشیه آیین آغاز سال تحصیلی جدید که با حضور وزیر نیرو در یکی از مدارس تهران برگزار شد، ضمن تبریک فرا رسیدن مهرماه به دانش‌آموزان و خانواده‌ها گفت: یکی از اولویت‌های مهم ما در این ایام، تأمین برق پایدار و ایمن‌سازی شبکه در سطح شهر تهران است تا امنیت و آرامش محیط‌های آموزشی به طور کامل تضمین شود.

وی با اشاره به سخنان وزیر نیرو مبنی بر نقش دانش‌آموزان به عنوان «سفیران انرژی» افزود: آموزش و فرهنگ‌سازی از سنین پایین، کلید مدیریت مصرف آینده کشور است. اگر مفاهیم صحیح بهره‌وری انرژی در کتاب‌های درسی گنجانده شود، می‌توانیم نسلی آگاه، مسئولیت‌پذیر و همراه در مسیر توسعه پایدار پرورش دهیم.

ناظریان با بیان اینکه شهر تهران در ایام گرم سال جاری شاهد کاهش ۵ درصدی مصرف انرژی بوده است، تصریح کرد: یکی از دستاوردها، کاهش معادل پیوستن ۲۰۰ هزار مشترک جدید به خانواده مشترکان کم‌مصرف است که دستاوردی ارزشمند محسوب می‌شود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ همچنین از برنامه‌های گسترده این شرکت برای آینده خبر داد و اظهار داشت: هوشمندسازی شبکه، مدیریت مصرف و نوسازی تجهیزات در صدر اولویت‌های ماست. بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده در سال ۱۴۰۵ بیش از یک میلیون کنتور هوشمند وارد مدار خواهد بود و نوسازی و بهینه‌سازی شبکه در سطح شهر تهران به‌طور گسترده انجام خواهد گرفت.

وی در پایان تأکید کرد: برق تنها یک زیرساخت فنی نیست، بلکه سرمایه‌ای ملی و پشتوانه‌ای برای توسعه کشور است و ما در کنار اجرای طرح‌های زیرساختی، خود را متعهد به فرهنگ‌سازی و آموزش مصرف بهینه می‌دانیم و امیدواریم با همراهی خانواده‌ها و آموزش و پرورش، آینده‌ای پایدار و روشن برای نسل‌های بعد رقم بخورد.

 

