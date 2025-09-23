خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بهره‌برداری و آغاز عملیات اجرایی ۲۸۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در سراسر کشور

بهره‌برداری و آغاز عملیات اجرایی ۲۸۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در سراسر کشور
کد خبر : 1690371
لینک کوتاه کپی شد.

معاون وزیر نیرو و رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا)، در آیین بهره‌برداری و آغاز عملیات اجرایی ۲۸۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در سراسر کشور تأکید کرد: هم اکنون شاهد رشد صد درصدی ظرفیت نصب شده نیروگاه‌های تجدیدپذیر در کشور هستیم.

به گزارش ایلنا از ساتبا، محسن طرزطلب در آیین بهره‌برداری و آغاز عملیات اجرایی ۲۸۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در سراسر کشور با بیان اینکه در صورت تأمین به‌موقع منابع مالی، ظرفیت تجمعی تجدیدپذیرها تا پایان شهریور می‌توانست از مرز پنج هزار مگاوات عبور کند،

وی خاطرنشان کرد:  امروز شاهد بهره‌برداری از ۲۰۵ مگاوات نیروگاه خورشیدی در سراسر کشور و آغاز عملیات اجرایی ۷۵ مگاوات نیروگاه در سه استان به ارزش ۸۴۰۰ میلیارد تومان هستیم.

وی افزود: از مجموع نیروگاه‌هایی که این هفته به بهره‌برداری می‌رسند، ۱۶۵ مگاوات توسط بخش خصوصی احداث شده و ۴۰ مگاوات با سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی تکمیل شده است؛ همچنین عملیات اجرایی ۷۵ مگاوات نیروگاه خورشیدی در استان‌های سیستان و بلوچستان، یزد و خراسان رضوی آغاز می‌شود.

طرزطلب با اشاره به بهره‌برداری از ۶۸۸۱ نیروگاه کوچک‌مقیاس به ظرفیت ۱۰۱ مگاوات در قالب پروژه‌های امروز، اظهار داشت: این پروژه‌ها شامل ۲۵۴ حلقه چاه کشاورزی برقدار با انرژی خورشیدی، ۶۲۷ نیروگاه انشعابی، ۵۹۴۵ نیروگاه حمایتی انفرادی، ۱۶ نیروگاه حمایتی تجمیعی، ۳۹ نیروگاه در شهرک‌های صنعتی و ۲۶۹۱ نیروگاه اداری است که ۲۰ مگاوات از نیروگاه‌های انشعابی در استان سیستان و بلوچستان احداث شده است.

رئیس ساتبا با اشاره به آمار کنونی ظرفیت‌های نصب‌شده نیروگاه‌های تجدیدپذیر، بیان کرد: در یک سال گذشته شاهد رشد صددرصدی ظرفیت نصب‌شده تجدیدپذیرها بودیم، اما به دلیل تأمین نشدن مناب مالی به موقع، نتوانستیم به هدف‌گذاری ۵۰۰۰ مگاواتی دست یابیم.

وی تصریح کرد: چنانچه منابع به موقع در اختیار ساتبا قرار می‌گرفت، قطعاً ظرفیت تجمعی تجدیدپذیرها از مرز پنج هزار مگاوات عبور می‌کرد.

طرزطلب عنوان کرد: ساتبا از طریق اعتمادسازی میان سرمایه‌گذاران توانسته بیش از دو برابر اعتبار تخصیص‌یافته اقدام به تجهیز کارگاه‌ها کند؛ امری که جز با مشارکت بخش خصوصی و همکاری وزارت نیرو، بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی میسر نبود؛ با این حال تحقق کامل برنامه‌ها منوط به تأمین و تزریق منابع مالی براساس برنامه‌ریزی انجام‌شده است.

وی در ادامه با تأکید بر ضرورت واقعی‌سازی انتظارات از تجدیدپذیرها تصریح کرد: نیروگاه‌های تجدیدپذیر بخشی از سبد تولید انرژی کشور هستند و سهمی به اندازه ظرفیت خود در کاهش ناترازی ایفا خواهند کرد؛ بنابراین نباید انتظار داشت صرفاً با توسعه تجدیدپذیرها مشکل ناترازی به طور کامل برطرف شود.

معاون وزیر نیرو همچنین بهره‌وری را یکی از ارکان اصلی مدیریت انرژی دانست و اظهار داشت: فعالیت در این بخش، موجب کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی و نیاز کمتر به سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت‌ها می‌شود و باید در کنار توسعه تجدیدپذیرها به آن توجه ویژه‌ای شود.

وی در پایان یادآور شد: در حال حاضر ۳۱ طرح بهره‌وری در بخش‌های صنعت، کولرهای آبی و گازی، روشنایی معابر و روشنایی داخلی با ظرفیت کاهش ۶۷۹ مگاوات مصرف برق در حال اجراست که به تدریج در ماه‌های آینده به بهره‌برداری خواهد رسید.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی