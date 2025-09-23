ظرفیت تولید روزانه نفت کویت به ۳.۲ میلیون بشکه رسید

به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، طارق الرومی در گفت‌وگویی روزنامه القبس بیان کرد که ظرفیت تولید کنونی روزانه نفت خام کویت به ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه رسیده است.

طبق گزارش‌های پرشمار، ظرفیت تولید نفت کویت به بالاترین سطح از سال ۲۰۱۰ تاکنون رسیده است، ظرفیت تولید کویت در سال ۲۰۱۰ میلادی، ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه ثبت شده بود سپس این رقم به کمتر از ۳ میلیون بشکه رسید.

وزیر نفت کویت اعلام کرد که این کشور در چارچوب توافق هشت کشور ائتلاف تولیدکنندگان عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (لاوپک) و متحدانش (اوپک‌پلاس) برای لغو تدریجی کاهش عرضه داوطلبانه قصد دارد تولید نفت خود را از اکتبر به ۲ میلیون و ۵۵۹ هزار بشکه در روز برساند.

این اقدام همسو با برنامه لغو تدریجی کاهش عرضه داوطلبانه هشت کشور عضو اوپک‌پلاس که از آوریل امسال آغاز شده است،با هدف حمایت از تعادل بازار جهانی نفت انجام می‌شود.

هشت عضو اوپک پلاس به‌تازگی توافق کردند از اکتبر روزانه ۱۳۷ هزار بشکه از کاهش عرضه داوطلبانه خود را به بازارهای جهانی بازگردانند، این تصمیم ادامه روندی است که پس از سال‌ها کاهش عرضه، با هدف پاسخ‌گویی به تقاضای جهانی و تثبیت بازار گرفته شده است.

وزیر نفت کویت ضمن تأکید بر اینکه تصمیم‌های اوپک‌پلاس بر اساس تحولات بازار گرفته می‌شود، گفت: بر این اساس، تصمیم برای لغو تدریجی کاهش عرضه داوطلبانه می‌تواند متوقف یا لغو شود.

الرومی گفت: برگزاری نشست‌های ماهانه امکان واکنش سریع‌تر به شرایط بازار را فراهم می‌کند و انعطاف‌پذیری در تصمیم‌گیری را تضمین می‌کند.

وی همچنین با اظهار خوشبینی به دستیابی به تعادل در بازار نفت، تصریح کرد: تصمیم هشت عضو اوپک‌پلاس برای لغو تدریجی کاهش عرضه داوطلبانه از زمان اجرا در آوریل، تأثیر مثبتی بر پویایی عرضه و تقاضا داشته است.

بر اساس پیش‌بینی آژانس بین‌المللی انرژی، مصرف جهانی نفت در سال ۲۰۲۵ میلادی روزانه ۷۴۰ هزار بشکه و در سال ۲۰۲۶ روزانه ۷۰۰ هزار بشکه افزایش خواهد یافت.

در همین حال، اوپک پیش‌بینی کرده است که تقاضا در سال جاری میلادی روزانه یک میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه و در سال آینده میلادی یک میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه دیگر افزایش یابد؛ اختلافی قابل‌توجه بین دو چشم‌انداز که بر تحلیل‌های بازار تأثیرگذار است.

الرومی در پایان بیان کرد که تقاضای جهانی نفت در حال افزایش است، زیرا ذخیره‌سازی‌های نفت خام به زیر میانگین پنج‌ساله رسیده است.

انتهای پیام/