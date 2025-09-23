پرداخت بیش از 34 هزار میلیارد ریال تسهیلات غیرحضوری در بانک کشاورزی/ رشد فزاینده خدمات اعتباری دیجیتال

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، این دستاورد در پی استقبال گسترده مشتریان و موفقیت بانک در توسعه سوپراپلیکیشن باران وسامانه آسان و همچنین ساده‌سازی و تسریع فرآیندهای اعتباری است. بر اساس آمارهای موجود، از ابتدای سال تا پایان شهریور ماه سال جاری، 8.11 درصد از کل تعداد تسهیلات و 3.85 درصد از کل مبلغ تسهیلات پرداختی این بانک به صورت کاملاً غیرحضوری و دیجیتال بوده است که این امر بیانگر جهش در ارائه خدمات اعتباری مدرن است.

بر اساس این گزارش، رشد فزاینده در پرداخت تسهیلات غیرحضوری، حاصل تمرکز بانک بر توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، بازطراحی فرآیندهای اعتباری و پاسخگویی به نیاز روزافزون مشتریان برای دریافت خدمات بانکی سریع، آسان و بدون نیاز به مراجعه به شعبه است. این موفقیت نه تنها موجب افزایش رضایتمندی مشتریان و صرفه‌جویی در زمان و هزینه آن‌ها شده، بلکه ظرفیت بانک را برای ارائه خدمات به طیف وسیع‌تری از متقاضیان در سراسر کشور، به‌ویژه در مناطق روستایی و کمتربرخوردار، تقویت کرده است.