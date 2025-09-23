وزیر صمت:
نقشه راه همکاریهای تجاری ایران و اوراسیا در مسکو نهایی میشود
وزیر صمت گفت: هدف اصلی سفر به مسکو توافق بر نقشه راه همکاریهای اقتصادی ایران و اتحادیه اوراسیاست.
به گزارش ایلنا، سید محمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت روز سهشنبه با هدف مذاکره با مقامهای روسیه و شرکت در نخستین کمیته مشترک اجرای موافقتنامه تجارت آزاد بین ایران و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا وارد مسکو شد.
اتابک در خصوص اهداف این سفر گفت: در اواخر اردیبهشت ماه عملیات اجرایی موافقتنامه تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا را آغاز کردیم و عملاً این موافقتنامه به مرحله اجرا رسید. در این چارچوب، تعرفه ۸۷ درصد کالاها صفر شد.
وی افزود: برای سایر اقدامات، کمیسیونها و کمیتههایی تشکیل شدهاند و امروز نیز در مسکو نشست دوجانبهای برای تعیین نقشه راه ادامه مسیر برنامهریزی شده است. همچنین دیدار با وزرا، معاون نخستوزیر و دیگر مسئولانی که در اجرای این موافقتنامه نقش دارند، در دستور کار قرار دارد. امیدواریم کمیتههای زیرمجموعه کمیسیون اصلی اوراسیا بتوانند فعالیتهای خود را جمعبندی کرده و گزارشهایشان را به کمیسیون ارائه کنند.
وزیر صمت ادامه داد: هدف اصلی این سفر، توافق بر نقشه راه و تصویب آن است. علاوه بر این، ملاقاتهای دوجانبهای با وزرای توسعه اقتصادی، وزرای اقتصادی و وزیر تجارت اتحادیه اوراسیا، معاون نخستوزیر روسیه و دیگر وزرا خواهیم داشت که همه پیرامون مسائل مربوط به افزایش تبادلات تجاری میان کشورها انجام خواهد شد.
وی گفت: خوشبختانه از زمان انعقاد این معاهده، حجم تبادلات ما با اتحادیه اوراسیا به صورت قابل توجهی افزایش یافته و امیدواریم بتوانیم این روند را بیش از پیش توسعه دهیم.