اعلام قیمت طلا و سکه ١ مهر ١۴٠۴
قیمت طلا و سکه امروز سه شنبه یک مهر ماه اعلام شد .

به گزارش ایلنا، امروز سه شنبه یکم مهر ماه  ١۴٠۴ در بازار جهانی هر اونس طلا ٣ هزار و ٧٢٠ دلار معامله شد و در بازار داخلی هم قیمت هر گرم طلا ۱۸ عیار به ٩میلیون و ٣٨٨ هزار  تومان و قیمت هر گرم طلای ٢۴ عیار به ١٢ میلیون و ۵١٧ هزار تومان رسید.

همچنین سکه امامی ١٠١ میلیون و ١۴٠ هزار تومان و قیمت سکه طرح جدید ٩۴ میلیون و ١١٠ هزار تومان معامله شد .

 نیم سکه هم ۵٣ میلیون و ١۶٠ هزار تومان قیمت‌گذاری شد و نرخ ربع سکه هم به ٣١ میلیون و ۵۶٠ هزار تومان رسید.

 

