به گزارش ایلنا از راه آهن جمهوری اسلامی ایران، جبارعلی ذاکری مدیرعامل راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران در دیدار با رئیس راه آهن ازبکستان با اشاره به فراهم شدن امکان سیر واگن‌ها بین ایران و ازبکستان از هدف‌گذاری برای جابه‌جایی دو میلیون تن بار بین دو کشور برای سال ۲۰۲۶ خبر داد.

نشست دوجانبه معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل راه‌آهن با زوفر نرزولایف، رئیس راه آهن ازبکستان، دوشنبه ۳۱ شهریورماه در ساختمان مرکزی شهدای راه آهن برگزار شد.

مدیرعامل راه‌آهن با تاکید بر لزوم هدف‌گذاری کمی در ارتباطات بین‌االمللی بین راه آهن ایران و ترکمنستان گفت: در هشت ماهه سال ۲۰۲۵، ۴۷۶ هزار تن بار بین دو کشور جابه‌جا شده است و امیدواریم حجم جابه‌جایی بار بین دو کشور تا پایان سال جاری میلادی به یک میلیون تن و در سال ۲۰۲۶ به دو میلیون تن برسد.

ذاکری با بیان اینکه ازبکستان در مسیر کریدور شرق به غرب قرار دارد، گفت: انتظار داریم که با تعریف تعرفه مشترک، ضمن افزایش همکاری‌ها بین راه آهن دو کشور، حجم بارهای جابجا شده نیز افزایش یابد.

مدیرعامل راه‌آهن همچنین از افزایش میزان صادرات محصولات ایرانی و یا ترانزیت بار از کشور ازبکستان به سمت ایران و آب‌های آزاد در سال جاری خبر داد و گفت: در حال حاضر در طول مسیر به سمت مرز سرخس بالغ بر ۱۳۰۰ واگن بارگیری شده آماده اعزام به سمت ازبکستان هستند.

ذاکری اظهار امیدواری کرد جلسات مشترک بین دو کشور موجب افزایش ترانزیت، صادرات و واردات کالا و همچنین تبادلات واگنی بین دو راه آهن و کشورهای همسایه شود.

زوفر نرزولایف، رئیس راه آهن ازبکستان نیز با قدردانی از همکاری راه‌آهن ایران در بازدید از امکانات پایانه ریلی سرخس، از اعلام آمادگی راه آهن ازبکستان برای ورود واگن‌های باری ایرانی از طریق ترکمنستان به ازبکستان خبر داد.