آزادی ۹ زندانی جرائم غیرعمد با کمک کارکنان بانک صادرات استان مرکزی
​کارکنان بانک صادرات ایران در استان مرکزی به مناسبت ولادت پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی‌الله علیه و آله و در سالروز تأسیس بانک صادرات ایران، ۹ زندانی جرائم غیرعمد را آزاد کردند.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، کارکنان این بانک در استان مرکزی در روز ۱۵ شهریور، با اهدای یک میلیارد ریال از محل حقوق و مزایا و مرخصی‌های خود، زمینه تجمیع کمک سه میلیارد ریالی را برای آزادی ۹ زندانی فراهم کردند.  

این اقدام خیرخواهانه ادامه حرکت‌های انسان‌دوستانه کارکنان بانک صادرات ایران در سال گذشته برای آزادی زندانیان است. همچنین در آستانه سال تحصیلی جدید، ۱۱۴ بسته لوازم‌التحریر میان دانش‌آموزان نیازمند توزیع شد و سه دستگاه یخچال خانگی نیز به مؤسسات خیریه مردم‌نهاد اهدا شد.  

کمک‌های مؤمنانه و انسان‌دوستانه کارکنان بانک صادرات ایران در استان‌های مختلف کشور در مناسبت‌های گوناگون ادامه دارد. آزادی زندانیان نیازمند جرائم غیرعمد، به‌ویژه در ماه مبارک رمضان و اعیاد، با همکاری ستاد دیه، همچنان یکی از اولویت‌های اصلی کارکنان خیر این بانک است.

 

