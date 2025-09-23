آزادی ۹ زندانی جرائم غیرعمد با کمک کارکنان بانک صادرات استان مرکزی

این اقدام خیرخواهانه ادامه حرکت‌های انسان‌دوستانه کارکنان بانک صادرات ایران در سال گذشته برای آزادی زندانیان است. همچنین در آستانه سال تحصیلی جدید، ۱۱۴ بسته لوازم‌التحریر میان دانش‌آموزان نیازمند توزیع شد و سه دستگاه یخچال خانگی نیز به مؤسسات خیریه مردم‌نهاد اهدا شد.

کمک‌های مؤمنانه و انسان‌دوستانه کارکنان بانک صادرات ایران در استان‌های مختلف کشور در مناسبت‌های گوناگون ادامه دارد. آزادی زندانیان نیازمند جرائم غیرعمد، به‌ویژه در ماه مبارک رمضان و اعیاد، با همکاری ستاد دیه، همچنان یکی از اولویت‌های اصلی کارکنان خیر این بانک است.