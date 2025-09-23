به گزارش ایلنا از وزارت راه و شهرسازی، شاهین مصطفی یف معاون نخست‌وزیر جمهوری آذربایجان، در ادامه سفر سه روزه خود به ایران، با هدف پیگیری تفاهم‌نامه کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی میان دو کشور و بازدید از پروژه های مشترک حمل و نقلی وارد تبریز شد.

مصطفی‌یف در این سفر با همراهی فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، که ریاست کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و آذربایجان را بر عهده دارد، از محور کلاله- جلفا و پل مرزی کلاله-أغبند بازدید خواهد کرد.

در این بازدیدها، موضوعات توسعه همکاری‌های اقتصادی و حمل‌ونقل بین دو کشور بررسی و مسیرهای ارتقای روابط دوجانبه مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

وزیر راه و شهرسازی روز گذشته در نشست با معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان در ساختمان شهید دادمان وزارت راه و شهرسازی بر ضرورت نهایی‌سازی موافقتنامه تجارت ترجیحی تاکید کرد و گفت: اجرایی شدن این توافقنامه می‌تواند حجم تبادلات تجاری را از ۶۵۰ میلیون دلار به یک میلیارد دلار در سال افزایش دهد.

فرزانه صادق با اشاره به پیشرفت‌های چشمگیر روابط در یک سال گذشته، اظهار کرد که در طول این مدت، مناسبات حمل‌ونقلی و تجاری ایران و آذربایجان توسعه قابل توجهی داشته است.

