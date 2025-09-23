به گزارش ایلنا از شرکت توزیع نیروی برق استان تهران همزمان با نخستین روز از پاییز و بازگشایی مدارس و دانشگاه ها، اکبر حسن بکلو مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران ضمن تبریک سال تحصیلی جدید به دانش آموزان و دانشجویان گفت: بی تردید آینده آباد و آزاد ایران اسلامی در گروی تعلیم و تربیت هر چه بهتر فرزندان این مرز و بوم است و ما خود را مکلف به تأمین حداکثری برق پایدار برای محیط های آموزشی می دانیم.

مهندس حسن بکلو با اشاره به سپری شدن روزهای اوج مصرف برق در فصل گرم سال افزود: برنامه های مدیریت بار درتمامی بخش های مصرف مشتمل بر صنایع، خانگی، کشاورزی و ... از امروز تا اطلاع ثانوی لغو می شود ولیکن ما کماکان از همه ساکنان فهیم و همراه استان تهران انتظار داریم که بر مدیریت مصرف انرژی خود حساس باشند تا به یاری خداوند و تلاش کارکنان صنعت برق شاهد هیچ گونه خاموشی و اختلالی در توزیع برق پایدار نباشیم.

