خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مصوبه تمدید پروانه‌های اکتشاف معادن لغو شد

مصوبه تمدید پروانه‌های اکتشاف معادن لغو شد
کد خبر : 1690126
لینک کوتاه کپی شد.

مصوبه شورای عالی معادن درخصوص لغو مصوبه موضوع مهلت زمانی درخواست تمدید پروانه های اکتشاف ابلاغ شد.

به گزارش ایلنا، مصوبه شورای عالی معادن در خصوص لغو مصوبه موضوع مهلت زمانی درخواست تمدید پروانه‌های اکتشاف با شماره ۶۰۵۳۱۳۴ در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ توسط معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت و دبیر شورای عالی معادن ابلاغ شد.

در این ابلاغیه آمده است: موضوع لغو مصوبه مورخ ۱۴۰۳/۳/۸ شورایعالی معادن ابلاغی به شماره ۲۸۴۶۸۸۸ مورخ ۱۴۰۳/۳/۱۰) در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۶/۱۱ شورایعالی معادن مطرح گردید که با عنایت به تبصره ۴ ماده ۱۲ قانون معادن رأی قطعی و لازم‌الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد.

«در خصوص درخواست معاونت امور معادن و صنایع معدنی دایر بر لغو مصوبه مورخ ۱۴۰۳/۳/۸ شورایعالی معادن (ابلاغی به شماره ۲۸۴۶۸۸۸ مورخ ۱۴۰۳/۳/۱۰) با توجه به مکاتبات عدیده واصله از ادارات کل صنعت معدن و تجارت تابعه و دفتر اکتشاف موجود در پرونده دبیرخانه شورایعالی معادن و موکدا به منظور ایجاد و حفظ وحدت رویه و پرهیز از هرگونه اعمال نظر شخصی و سلیقه‌ای و با عنایت به رصد مشکلات مربوطه، تقاضا در خور اجابت تشخیص گردید؛ از این رو رأی به کان لم یکن نمودن مفاد مصوبه صدرالاشاره صادر و اعلام می‌گردد. بدیهی است ساز و کار اجرایی لزوم ارائه درخواست جهت تمدید پروانه‌های اکتشاف در موعد مقرر با قید فوریت توسط دفتر اکتشاف معاونت امور معادن و صنایع معدنی در سامانه کاداستر پیش بینی و اجرایی خواهد گردید.»

لذا مقتضی است ضمن اجرای رأی مذکور، رونوشتی از اقدامات به عمل آمده به دبیرخانه شورایعالی معادن ارسال گردد.

 

مصوبه تمدید پروانه‌های اکتشاف معادن لغو شد

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی