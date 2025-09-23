مصوبه تمدید پروانههای اکتشاف معادن لغو شد
مصوبه شورای عالی معادن درخصوص لغو مصوبه موضوع مهلت زمانی درخواست تمدید پروانه های اکتشاف ابلاغ شد.
به گزارش ایلنا، مصوبه شورای عالی معادن در خصوص لغو مصوبه موضوع مهلت زمانی درخواست تمدید پروانههای اکتشاف با شماره ۶۰۵۳۱۳۴ در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ توسط معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت و دبیر شورای عالی معادن ابلاغ شد.
در این ابلاغیه آمده است: موضوع لغو مصوبه مورخ ۱۴۰۳/۳/۸ شورایعالی معادن ابلاغی به شماره ۲۸۴۶۸۸۸ مورخ ۱۴۰۳/۳/۱۰) در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۶/۱۱ شورایعالی معادن مطرح گردید که با عنایت به تبصره ۴ ماده ۱۲ قانون معادن رأی قطعی و لازمالاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لازم ارسال میگردد.
«در خصوص درخواست معاونت امور معادن و صنایع معدنی دایر بر لغو مصوبه مورخ ۱۴۰۳/۳/۸ شورایعالی معادن (ابلاغی به شماره ۲۸۴۶۸۸۸ مورخ ۱۴۰۳/۳/۱۰) با توجه به مکاتبات عدیده واصله از ادارات کل صنعت معدن و تجارت تابعه و دفتر اکتشاف موجود در پرونده دبیرخانه شورایعالی معادن و موکدا به منظور ایجاد و حفظ وحدت رویه و پرهیز از هرگونه اعمال نظر شخصی و سلیقهای و با عنایت به رصد مشکلات مربوطه، تقاضا در خور اجابت تشخیص گردید؛ از این رو رأی به کان لم یکن نمودن مفاد مصوبه صدرالاشاره صادر و اعلام میگردد. بدیهی است ساز و کار اجرایی لزوم ارائه درخواست جهت تمدید پروانههای اکتشاف در موعد مقرر با قید فوریت توسط دفتر اکتشاف معاونت امور معادن و صنایع معدنی در سامانه کاداستر پیش بینی و اجرایی خواهد گردید.»
لذا مقتضی است ضمن اجرای رأی مذکور، رونوشتی از اقدامات به عمل آمده به دبیرخانه شورایعالی معادن ارسال گردد.