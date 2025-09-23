وزیر ارتباطات در مراسم سالگرد تأسیس جمهوری خلق چین در تهران:
ایران و چین میتوانند زیستبوم مشترک آینده دیجیتال جهان را بنا کنند
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در مراسم هفتاد و ششمین سالگرد تأسیس جمهوری خلق چین که به میزبانی سفارت این کشور در تهران برگزار شد، بر اهمیت روابط راهبردی دو کشور و چشمانداز همکاریهای فناورانه و دیجیتال تأکید کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ سید ستار هاشمی، در این مراسم که با حضور جمعی زیادی از سفر و نمایندگان کشورهای خارجی برگزار شد، تأسیس جمهوری خلق چین در سال ۱۹۴۹ را نقطه آغاز مسیری توصیف کرد که ملت چین با تکیه بر تمدن چند هزار ساله و عقلانیت توانسته است در حوزههای علمی، فناورانه، اقتصادی و صلح جهانی به دستاوردهای ارزشمندی دست یابد.
روابط تاریخی ایران و چین و افق ۲۵ ساله همکاریها
وزیر ارتباطات با اشاره به سابقه روابط تاریخی دو کشور در مسیر جاده ابریشم و پیوندهای فرهنگی دیرینه گفت: «امروز این دوستی دیرینه در قالب مشارکت جامع راهبردی شکوفا شده و اراده رهبران دو کشور معطوف به جهشهای بزرگ در روابط و خلق الگویی ماندگار از همکاری همهجانبه است.»
هاشمی دیدار اخیر روسای جمهوری ایران و چین را نمادی از تعهد مشترک دو کشور دانست و اظهار داشت: «تأکید بر اجرای کامل برنامه جامع همکاری ۲۵ ساله در این دیدار، نقشه راهی روشن برای آینده مشترک ایران و چین ترسیم کرده است.»
فناوری؛ ستون اصلی شراکت راهبردی
وزیر ارتباطات در بخش دیگری از سخنانش، همکاریهای فناورانه ایران و چین را یک «پیوند راهبردی» خواند و تأکید کرد: «فناوری اطلاعات و ارتباطات نه تنها زیربنای توسعه اقتصادی و اجتماعی است بلکه عامل تعیینکننده در شکلدهی به آینده نظم جهانی محسوب میشود. ایران با ظرفیت عظیم علمی و چین با جایگاه پیشرو در اقتصاد دیجیتال و نوآوری میتوانند زیستبوم مشترکی برای آینده دیجیتال جهان پایهگذاری کنند.»
او سه محور اصلی این همکاری را ایجاد مراکز تحقیق و توسعه مشترک، تبادل تجربیات در حوزه هوش مصنوعی و توسعه شبکههای پایدار و امن دانست و اضافه کرد: «اتصال به ابتکار کمربند و راه دیجیتال، همکاری در امنیت سایبری و پیوند اکوسیستمهای نوآوری و کارآفرینی، میتواند زمینهساز بازارهای مشترک و تجاریسازی فناوریهای نوین شود.»
هاشمی تصریح کرد: «بخش ICT باید به ستون اصلی شراکت جامع راهبردی ایران و چین تبدیل شود، همانگونه که انرژی و حملونقل در قرن گذشته شریان توسعه بودند.»
همسویی در نهادهای بینالمللی
وزیر ارتباطات همچنین از میزبانی شایسته دولت چین در دوره ریاست بر سازمان همکاری شانگهای قدردانی کرد و گفت: «رویکرد همسوی دو کشور در مسائل جهانی و منطقهای، فرصت همکاری گسترده در نهادهای چندجانبه همچون شانگهای، بریکس و سازمان ملل را فراهم کرده است. جمهوری اسلامی ایران حمایت خود را از ابتکار حکمرانی جهانی مطرحشده توسط رئیسجمهور چین اعلام میدارد و آن را گامی بلند در مسیر تحقق نظم عادلانه و برابر در جهان میداند.»
هاشمی در پایان با اشاره به تقارن دو رویداد مهم در آینده نزدیک ـ پنجاهوپنجمین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک ایران و چین در سال ۲۰۲۶ و دهمین سالروز ارتقای روابط به مشارکت جامع راهبردی ـ ابراز امیدواری کرد که این مناسبتها به گامهای استوارتر در مسیر اجرای برنامه جامع همکاری ۲۵ ساله منجر شود.