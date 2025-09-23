به گزارش ایلنا، معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی با تأکید بر اهمیت این تصمیم، گفت: قیمتی که تعیین و اعلام می‌شود، رضایت کشاورزان را جلب و انگیزه لازم برای کشت را ایجاد خواهد کرد.

مجید آنجفی، تصریح کرد که قیمت خرید تضمینی گندم بر مبنای هزینه تمام شده و سود متعارف برای کشاورزان تعیین می‌شود.

وی ابراز امیدواری کرد که با اعلام این نرخ، گندمکاران کشور با بالاترین بهره‌وری گندم تولید کنند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی همچنین از پیشنهاد اعطای پاداش یا مشوق به گندمکارانی که از بذر گواهی شده برای کشت استفاده می‌کنند، خبر داد و گفت: این پیشنهاد به شورای قیمت‌گذاری ارائه شده است و در صورت تصویب، این مشوق‌ها هنگام خرید گندم به کشاورزان پرداخت خواهد شد.

مجید آنجفی، افزود: هدف از این اقدام، انتقال تولید بذر گواهی شده به ابتدای زنجیره تولید و در نتیجه، تولید گندم باکیفیت‌تر در کشور است.

در راستای افزایش بهره‌وری، وی از برنامه‌ریزی برای افزایش ضریب نفوذ بذر گواهی شده در مزارع خبر داد و اعلام کرد که برای سال آینده، برنامه تولید دو میلیون تن بذر گواهی شده گندم در دستور کار قرار دارد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی افزود در سال زراعی جاری، علی‌رغم بحران آبی، حدود ۵۰۰ هزار تن بذر گواهی شده گندم تولید شد، در حالی که ۱.۵ میلیون تن بذر خودمصرفی گندم در مزارع استفاده می‌شود.

آنجفی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به تلاش برای تکمیل کشت قراردادی گندم اشاره کرد و گفت: در صدد هستند شرکت غله و خدمات بازرگانی دولتی را مکلف کنند که در اساسنامه خود، کشت قراردادی را با تأمین منابع اولیه کاشت و نهاده‌ها انجام دهد.

همچنین، معاون وزیر درباره کشت گندم دوروم افزود: که امسال مشوق پررنگ‌تری برای این نوع گندم درنظر گرفته شده است. این تصمیم به این علت گرفته شد که مشوق‌های پارسال نتوانست کشاورزان را به تولید گندم دوروم ترغیب کند.

