به گزارش ایلنا به نقل از وزارت جهادکشاورزی، مجید آنجفی در نشست هماهنگی ستاد امنیت غذایی که امروز سه‌شنبه ـ اول مهرماه- برگزار شد، با اشاره به آمادگی کامل برای آغاز سال زراعی جدید، از مسئولان استانی خواست تا با جدیت در جذب نهاده‌ها و اجرای الگوی کشت اقدام کنند.

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه در تأمین کودهای کشاورزی هیچ خلأیی وجود ندارد، افزود: شرایط فعلی بهترین زمان برای دریافت حداکثری سهمیه کود اوره از شرکت‌های پتروشیمی است؛ تمامی کودهای معوقه خردادماه تأمین شده و پتروشیمی‌ها نیز در روند تخصیص تغییری نداده‌اند.

وی تأکید کرد: کودهای پتاس و فسفاته نیز به میزان کافی در انبارها موجود است و استان‌ها باید با جدیت نسبت به جذب و توزیع آن اقدام کنند.

به گفته وی، استان گلستان به‌تنهایی دارای چهار هزار تن ذخیره فسفاته است و برنامه‌ریزی برای تأمین باقی‌مانده کود فسفاته نیز در جریان است.

توسعه کشت دانه‌های روغنی در اولویت

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به آغاز فصل کشت از نیمه شهریور، اظهار داشت: بذر بسیار مرغوبی تهیه شده و تمامی نهاده‌های مورد نیاز برای شروع کشت فراهم است. توسعه کشت دانه‌های روغنی باید در اولویت سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌ها قرار گیرد.

وی با اشاره به رفع نگرانی‌های سال‌های گذشته در زمینه خرید محصول، گفت: امسال هیچ مشکلی در خرید کلزا، گلرنگ و سایر دانه‌های روغنی وجود ندارد؛ بهای بذر به موقع پرداخت شده و شرکت‌های واردکننده روغن و کنجاله نیز برای عقد قرارداد پای کار آمده‌اند.

تدارک بذر گندم و جو مطابق برنامه

آنجفی با اشاره به بحران تأمین بذر گندم در سال‌های خشکسالی، خاطرنشان کرد: امسال با پیش‌بینی‌های دقیق و همکاری شرکت‌های تأمین‌کننده، ۵۰۰ هزار تن بذر گندم تدارک دیده شده و هیچ استانی نباید با مشکل مواجه باشد.

وی همچنین از افزایش اقبال کشاورزان به کشت جو خبر داد و گفت: با توجه به ثبات نسبی قیمت‌ها، انتظار داریم سطح زیر کشت جو امسال افزایش یابد و ستادهای زراعت استان‌ها باید در چارچوب الگوی کشت، تناسب و تنوع زراعی را رعایت کنند.

تأکید بر تغذیه پیش‌کاشتی و تخلیه انبارها

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اهمیت تغذیه گیاهی پیش‌کاشتی، گفت: اگر بتوانیم ۸۰ درصد کود اوره و فسفاته را قبل از کاشت در زیر خاک قرار دهیم، نگرانی بابت خشکسالی و تنش‌های آبی کاهش می‌یابد. این موضوع باید در برنامه‌های ترویجی استان‌ها لحاظ شود.

وی همچنین بر لزوم تخلیه سریع انبارها تاکید کرد و افزود: قیمت بالای کود فشار زیادی به عوامل توزیع وارد می‌کند و در این خصوص تأمین نقدینگی و جلوگیری از مانده موجودی، نیازمند پیگیری جدی مدیران زراعت و رؤسای سازمان‌ها است.

افزایش تأمین کود فسفاته و اصلاح مسیر یارانه‌ها

آنجفی با قدردانی از معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی و شخص وزیر، از اصلاح سازوکار تأمین کود فسفاته خبر داد و گفت: سال گذشته تنها ۲۵۰ هزار تن کود فسفاته تأمین شد، اما امسال با تدابیر ارزی و تغییرات ساختاری، پیش‌بینی می‌شود این رقم به ۷۰۰ هزار تن برسد.

وی تأکید کرد: وزارتخانه در حال حرکت به سمت خروج تدریجی از یارانه‌های ناکارآمد توزیع نهاده‌ها است تا بدون ایجاد تنش، مسیر اصلاحات ساختاری را هموار کند.

دعوت به مشارکت در نشست تخصصی الگوی کشت

وی ضمن ابراز امیدواری در خصوص در پیش رو داشتن سال زراعی پربار، از مدیران استانی خواست با آمادگی کامل در نشست تخصصی الگوی کشت که با حضور اعضای کارگروه ملی و نمایندگان وزارتخانه‌های مرتبط برگزار خواهد شد، شرکت کنند.

