یک مقام مسئول در گفتوگو با ایلنا:
دلایل کاهش صادرات ایران به عراق/ کُندی مذاکرات تجاری به دلیل انتخابات
مدیرکل دفتر غرب آسیای سازمان توسعه تجارت ایران به دلایل افت چشمگیر صادرات ایران به عراق اشاره کرد و گفت: بازگشت ارز صادراتی یکی از مشکلاتی است که موجب کاهش صادرات به عراق شده است.
عبدالامیر ربیهاوی، مدیرکل دفتر غرب آسیای سازمان توسعه تجارت ایران در گفتوگو با ایلنا در مورد مشکلات تجار ایرانی برای صادرات به عراق، گفت: مشکلات داخلی و خارجی موجب ایجاد مشکلات و چالشهایی برای تجار ایرانی شده است.
وی افزود: تحریمها، مشکلات داخلی عراق و موضوعات مرتبط با رشد اقتصادی آن کشور چالشهای خارجی است. این مسائل باعث میشود که در روند توسعه صادرات یا در روند حجم تجاری ما یکسری نوساناتی رخ بدهد که ممکن است این نوسانات در ماههای بعد جبران شود و ممکن است با همین روند کاهشی ادامه پیدا کند تا به ثباتی برسد و آن ثبات نسبت به سال قبل کاهش هم داشته باشد.
چالش نخست: انتخابات و تعلیق بسیاری از مذاکرات تجاری
مدیرکل دفتر غرب آسیای سازمان توسعه تجارت ایران به تجارت میان ایران و عراق اشاره کرد و گفت: در مورد عراق چند مساله وجود دارد که یکی از آنها انتخاباتی است که قرار است در عراق برگزار شود. این انتخابات موجب ایجاد وقفه و رکوردی در بحثهای تجاری و اقتصادی این کشور شده است زیرا بسیاری از وزارتخانههایی که طرف مذاکرات ما هستند، در انتظار روی کار آمدن دولت و وزرای جدید هستند تا آنها موضوعات را تایید کنند زیرا وزیر جدید احتمالا هماهنگیهای دوره قبل را قبول نداشته باشد.
ربیهاوی افزود: بنابراین یکی از موضوعاتی که موجب شیب تند کاهش صادرات ما به عراق شده، انتخاباتی است که در ماههای آینده برگزار میشود.
چالش دوم: سیاست تعرفهای عراق برای حمایت از تولید داخل
مدیرکل دفتر غرب آسیای سازمان توسعه تجارت ایران در مورد چالش دومی که موجب کاهش چشمگیر صادرات ایران به عراق شده است، گفت: یکی از بحثها موضوع رسیدن به خودکفایی است. عراق قانونی به نام قانون «حمایت از تولید داخل» دارد به این معنی که زمانی که دولت درصدد حمایت از کالای عراقی است، برای حمایت از آن واحد تولیدی، سیاستهای تعرفهای را به کار میبرد.
ربیهاوی ادامه داد: دولت عراق در قالب این سیاست، تعرفه بیشتری را برای کالاهای وارداتی اعمال میکند تا قیمت آن کالای وارداتی نزدیک به قیمت کالای تولید داخل باشد و این موضوع باعث میشود که حجم صادرات ما به دلیل اینکه نتواند با کالای داخلی عراق رقابت داشته باشد کاهش پیدا میکند.
چالش سوم: بازگشت ارز صادراتی
مدیرکل دفتر غرب آسیای سازمان توسعه تجارت ایران به مشکلات داخلی کشور اشاره کرد و گفت: مشکلات داخلی برای بعضی از کالاها موجب شده که بسیاری از واحدهایی که صادرکننده هستند، به دنبال تعهدات ارزی و مشکلات صادرات و رفع مشکلات کشور هدف صادراتی نباشند.
ربیهاوی افزود: برگشت ارز و بحثهای صادراتی باعث میشود که اشتیاق و استقبال از ادامه بحث صادرات کمتر شود.
وی به اقدامات وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت برای جبران کاهش صادرات به عراق اشاره کرد و گفت: سازمان توسعه تجارت و وزارت صمت برای خیلی از مسائل اینچنینی راهکار ایجاد کرده است؛ به ویژه برای موضوعات تعهد ارزی جدید را گذاشته که واحدهای تولیدی و صادرکنندگان بتوانند از یکی دو تا از این موارد مختلف استفاده کنند و خدمات بیشتری را به صادرکنندگان بدهند.