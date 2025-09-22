به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، مهدی موحدی، سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور از اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه از ٢٠ ماه آینده به شرط فراهم بودن زیرساخت‌های اجرایی آن خبر داد و گفت: مالیات بر عایدی سرمایه ۵ کارکرد اصلی از جمله کارکردهای توزیعی، درآمدی، تنظیمی، تثبیتی و اطلاعاتی دارد و کسب درآمد از بخش غیررسمی و کاهش فشار به به بخش رسمی، دریافت مالیات بیشتر از منتقدان طبقات پردرآمد، هدایت سرمایه و نقدینگی به سمت فعالیت های مولد، ایجاد شفافیت در زنجیره تولید تا مصرف دارایی های سرمایه ای از اهداف و کارایی های مالیات بر سرمایه محسوب می شود.

وی با اشاره به ترس‌های نادرست در جامعه از اجرای این قانون اظهار داشت: اینکه مالیات بر عایدى سرمایه، مالیات بر تورم مالیات است و باعث تشدید تورم می‌شود، موجب قفل شدگی دارایى‌ها مى‌شود یا موجب خروج سرمایه و اعتراضات اجتماعی خواهد شد ترس‌های غیر منطقی از اجرای این قانون است.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی با اشاره به اثرگذاری این قانون در بازار مسکن تاکید کرد: قرار نیست با این ابزار بازار مسکن را کنترل کنیم و در واقع تقاضای سرمایه‌ای مسکن، قیمت بخشی بازار مسکن را به همراه دارد و تورم را رقم می‌زند و در ادامه آن تقاضای تسهیلات از بانک و خلق پول درونزای بانکی را به همراه خواهد داشت. در حالیکه اگر قانون مالیات بر عایدی سرمایه به درستی اجرا شود، می‌تواند منجر به کاهش نرخ بهره شود.

موحدی با اشاره به هدف از تصویب این قانون اظهار داشت: اهداف قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازى با هدف کاهش تقاضاى سرمایه‌اى سفته بازان از اموال و دارایى‌ها از طریق کاهش سود و صرفه اقتصادى از فعالیت هاى نامولد، کاهش نقدینگی خواهى ناشى از تقاضاى سرمایه‌اى و هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌هاى مولد و تولیدى و تقویت حکمرانى داده، ارتقاى انضباط در نظام پرداخت و تراکنش‌هاى بانکى وشفافیت معاملات با الزام به صدور صورتحساب‌هاى الکترونیکى به تصویب رسید.

وی درباره اینکه انتقال چه دارایى‌هاى مشمول مالیات بر عایدى سرمایه می‌شوند، گفت: انتقال املاک با انواع کاربرى و حق واگذاری محل، انواع خودروى سوارى داراى شماره انتظامی پلاک شخصی، انواع طلا، نقره، پلاتین و مسکوکات آنها وجواهر آلات، انواع ارز و انواع رمز ارز مشمول مالیات بر عایدی سرمایه خواهند شد .

موحدی با بیان اینکه ٩۴ درصد مردم مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نخواهند شد، اظهار داشت: ۴٠ درصد مردم در تهران صاحبخانه نیستند، در کل کشور ٧٧ درصد دارای یک ملک، ١٧ درصد مالک دو ملک و ۶ درصد دارای بیش از دو ملک هستند، بنابراین طبق این آمار این قانون برای عمده مردم قابلیت اجرا ندارد.

وی با اشاره به معافیت حوزه املاک و خودرو از قانون مالیات بر عایدی سرمایه تاکید کرد: شخص غیرتجارى بالاى ١٨ سال داراى تنها یک واحد مسکونى بازمان تملک بیش از ٢ سال گذشته و ١ سال براى خودرو، ملک دوم شخص غیرتجارى سرپرست خانوار با دوره تملک بیش از ٢ سال (هر پنج سال یکبار شرط تملک بیش از ٢ سال لحاظ نمى شود و ١ سال براى خودرو)، ملک قدیمى شخص غیر تجارى بالاى ١٨ سال در صورت خرید ملک مسکونى جدید در صورت فروش آن ظرف یک سال (شش ماه براى خودرو)، مجموع سهم (دانگ) مالکیت املاک مسکونى تا سقف یک ملک مسکونى کامل، انتقال‌هاى قهرى (مثلاً ناشى از ارث) دارایها (مبناى محاسبه دوره تملک براى انتقال‌هاى بعدى وارث، تاریخ فوت لحاظ خواهد شد)، املاک باکاربرى کشاورزى (باغ‌ها و اراضى زراعى واراضى فاقد کاربرى) با دوره تملک بیش از ٣ سال (به استثناى اراضى داخل محدوده شهر و باغ ویلا)، انتقال بلاعوض (هدیه یا وقف) دارایى ها، به شرط اینکه «بلاعوض بودن» در صور تحساب الکترونیکى درج شود، معاف از قانون مالیات بر عایدی سرمایه هستند.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور تاکید کرد: تعریف اشخاص تجارب و غیرتجاری، تفکیک کارپوشه تجاری از غیرتجاری، تفکیک حساب های بانکی تجاری از غیرتجاری، چگونگی تناظر بین تراکنش ها و صورتحساب ها و الزام چگونگی صدور صورتحساب الکترونیکی از مهمترین محورهای بستر اجرایی قانون مالیات بر سفته بازی و سوداگری است.

