به گزارش ایلنا بنا بر اعلام سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، مرحله ۱۷۵ پرداخت یارانه خانوارهای دهک چهارم تا نهم به مبلغ ۱۳۱ هزار و ۲۰۵ میلیارد ریال به حساب ۱۴ میلیون ۹۴۵ هزار و ۹۷۰ نفر در سراسر کشور واریز و قابل برداشت است.