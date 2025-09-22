خبرگزاری کار ایران
یارانه خانوار دهک‌های چهارم تا نهم واریز شد

یارانه خانوار دهک‌های چهارم تا نهم واریز شد
یارانه نقدی مرحله ۱۷۵ مربوط به شهریور ماه ۱۴۰۴ به حساب سرپرستان خانوار دهک‌های چهارم تا نهم در سراسر کشور واریز و قابل برداشت است.‎

به گزارش ایلنا بنا بر اعلام سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، مرحله ۱۷۵ پرداخت یارانه خانوارهای دهک چهارم تا نهم به مبلغ ۱۳۱ هزار و ۲۰۵ میلیارد ریال به حساب ۱۴ میلیون ۹۴۵ هزار و ۹۷۰ نفر در سراسر کشور واریز و قابل برداشت است.

سازمان هدفمندسازی تاکید کرد، مبلغ واریزی با در نظر گرفتن کسر اقساط وام‌های سرپرستان وام‌گیرنده صورت گرفته است.

گفتنی است، بر اساس دهک‌بندی اعلام شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۴۳ میلیون و ۷۴۱ هزار و ۲۷۴ نفر در دهک‌های چهارم تا نهم قرار دارند که یارانه نقدی آنها هر ماه به حساب سرپرستان این خانوارها توسط ٢٨ بانک عامل در سراسر کشور واریز می‌شود.

