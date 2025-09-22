خبرگزاری کار ایران
شایعه‌سازان در زمین دشمن بازی می‌کنند/ خدمت به مردم و کشور را وظیفه خود می‌دانم

مدیر سابق امور مالی شرکت ملی نفت در پاسخ به شایعه‌سازان گفت: طبق روال قانونی با پاسپورت رسمی برای سفر شخصی از کشور خارج شده بودم.

به گزارش ایلنا از وزارت نفت، علی‌محمد معصومیان، مدیر سابق امور مالی شرکت ملی نفت در پاسخ به شایعه‌سازان گفت: طبق روال قانونی با پاسپورت رسمی برای سفر شخصی از کشور خارج شده بودم.

وی افزود: معتقدم کسانی که این شایعات را پخش می‌کنند کاملا در زمین دشمن بازی می‌کنند و به‌دنبال سلب اعتماد مردم نسبت به مسئولین هستند.

مدیر سابق امور مالی شرکت ملی نفت گفت: سی سال است که برای وزارت نفت کار می‌کنم و خدمت به مردم و کشور را وظیفه خودم می‌دانم.

 

 

