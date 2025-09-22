شایعهسازان در زمین دشمن بازی میکنند/ خدمت به مردم و کشور را وظیفه خود میدانم
به گزارش ایلنا از وزارت نفت، علیمحمد معصومیان، مدیر سابق امور مالی شرکت ملی نفت در پاسخ به شایعهسازان گفت: طبق روال قانونی با پاسپورت رسمی برای سفر شخصی از کشور خارج شده بودم.
وی افزود: معتقدم کسانی که این شایعات را پخش میکنند کاملا در زمین دشمن بازی میکنند و بهدنبال سلب اعتماد مردم نسبت به مسئولین هستند.
مدیر سابق امور مالی شرکت ملی نفت گفت: سی سال است که برای وزارت نفت کار میکنم و خدمت به مردم و کشور را وظیفه خودم میدانم.