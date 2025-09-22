به گزارش ایلنا به نقل از شرکت ملی نفت ایران، حمید بورد در پاسخ به پرسشی درباره ادعای برخی مبنی بر تغییر روش فروش نفت ایران و آثار آن، اظهار کرد: ما از روش‌های متنوعی برای فروش نفت استفاده می‌کنیم و همان‌گونه که مقام معظم رهبری بر لزوم «تنوع و تعدد» در شیوه‌ها و بازارهای فروش نفت تأکید کرده‌اند، این رویکرد را دنبال می‌کنیم، اما اینکه برخی در فضای مجازی ادعا می‌کنند این رویکرد سبب خسران شده، نادرست است و من این موضوع را تکذیب می‌کنم.

وی تأکید کرد: در واقع تلاشی جانانه از سوی نمایندگان ملت ایران در حوزه صنعت نفت جریان دارد و همکاران ما در یک مبارزه تنگاتنگ توانسته‌اند فروش نفت کشور را به نحو مقتضی و مناسب پیش ببرند.

معاون وزیر نفت در پایان گفت: ما ضرورتی نمی‌بینیم که به همه شایعات پاسخ دهیم، چراکه تمرکزمان بر انجام وظایف اصلی است. ان‌شاءالله با تلاش‌های مضاعف مجموعه صنعت نفت همچنان چراغ اقتصاد کشور روشن خواهد ماند.

بر اساس این گزارش، پیش از این نیز محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت در جمع خبرنگاران اعلام کرده بود که فروش نفت ایران هرگز متوقف نشده و اگرچه با نوسان، اما با قدرت ادامه دارد و هیچ محموله فروش‌نرفته نفتی روی آب و دریا نداریم.

انتهای پیام/