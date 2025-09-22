خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فروش نفت با روش‌های متنوع ادامه دارد

فروش نفت با روش‌های متنوع ادامه دارد
کد خبر : 1689848
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با تأکید بر اینکه فروش و صادرات نفت کشور مطابق سیاست‌های کلان و با استفاده از روش‌های متنوع دنبال می‌شود، گفت: ما ضرورتی نمی‌بینیم که به همه شایعات پاسخ دهیم، چراکه تمرکزمان بر انجام وظایف اصلی است.

به گزارش ایلنا به نقل از شرکت ملی نفت ایران، حمید بورد در پاسخ به پرسشی درباره ادعای برخی مبنی بر تغییر روش فروش نفت ایران و آثار آن، اظهار کرد: ما از روش‌های متنوعی برای فروش نفت استفاده می‌کنیم و همان‌گونه که مقام معظم رهبری بر لزوم «تنوع و تعدد» در شیوه‌ها و بازارهای فروش نفت تأکید کرده‌اند، این رویکرد را دنبال می‌کنیم، اما اینکه برخی در فضای مجازی ادعا می‌کنند این رویکرد سبب خسران شده، نادرست است و من این موضوع را تکذیب می‌کنم.

وی تأکید کرد: در واقع تلاشی جانانه از سوی نمایندگان ملت ایران در حوزه صنعت نفت جریان دارد و همکاران ما در یک مبارزه تنگاتنگ توانسته‌اند فروش نفت کشور را به نحو مقتضی و مناسب پیش ببرند.

معاون وزیر نفت در پایان گفت: ما ضرورتی نمی‌بینیم که به همه شایعات پاسخ دهیم، چراکه تمرکزمان بر انجام وظایف اصلی است. ان‌شاءالله با تلاش‌های مضاعف مجموعه صنعت نفت همچنان چراغ اقتصاد کشور روشن خواهد ماند.

بر اساس این گزارش، پیش از این نیز محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت در جمع خبرنگاران اعلام کرده بود که فروش نفت ایران هرگز متوقف نشده و اگرچه با نوسان، اما با قدرت ادامه دارد و هیچ محموله فروش‌نرفته نفتی روی آب و دریا نداریم.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی