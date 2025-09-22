پافشاری لهستان بر پایان فروش نفت روسیه به اروپا
لهستان خواستار پایان واردات نفت روسیه به کشورهای عضو اتحادیه اروپا تا سال ۲۰۲۶ میلادی شد.
به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، میلوش موتیکا، وزیر انرژی لهستان اعلام کرد که کشورهای عضو اتحادیه اروپا باید تا پایان سال ۲۰۲۶ به واردات نفت خام از روسیه پایان دهند؛ اقدامی که با هدف کاهش وابستگی ژئوپلیتیک و تقویت انسجام راهبردی در رویارویی با تهدیدهای امنیتی مطرح شده است.
وی در نامهای خطاب به وزیران انرژی اتحادیه اروپا خواستار توافق بر سر هدف مشترک برای قطع کامل واردات نفت روسیه تا پایان سال ۲۰۲۶ میلادی شد و تأکید کرد که لهستان آماده است به کشورهای عضو در دستیابی به این هدف کمک کند.
این درخواست در پی حمله پهپادی روسیه به خاک لهستان در هفته گذشته و همزمان با اعلام اورسولا فن در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، مطرح شده است.
فن در لاین هفته گذشته پس از تماس با دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا، اعلام کرده بود کمیسیون اروپا پیشنهاد تسریع در حذف تدریجی واردات سوخت فسیلی روسیه را ارائه خواهد کرد.
برنامه پیشین اتحادیه اروپا پایان واردات نفت و گاز روسیه تا دیماه ۱۴۰۶ (ژانویه ۲۰۲۸) بود.
خط لوله نفت دروژبا همچنان نفت روسیه را به مجارستان و اسلواکی؛ کشورهایی که پس از قطع روابط انرژی دیگر اعضای اتحادیه اروپا در پی حمله روسیه به اوکراین در سال ۱۴۰۰، به خرید نفت از مسکو ادامه دادهاند، منتقل میکند.
مخالفت این دو کشور با تحریمهای کامل، مانع اعمال محدودیتهای گستردهتر شده است.
دنیسا ساکووا، وزیر اقتصاد اسلواکی هم در این باره گفت: در دیدار با کریس رایت، وزیر انرژی آمریکا، درباره نیاز اسلواکی به ظرفیتهای جایگزین برای تنوعبخشی به عرضه گفتوگو کرده است.
وی تأکید کرد که بدون زیرساختهای انتقال از مسیرهای دیگر، قطع واردات روسیه میتواند اقتصاد و صنعت کشور را با خطر روبهرو کند.
در همین حال وویچک وُچنا، معاون وزیر انرژی لهستان و مقام ارشد امنیت انرژی، اعلام کرد که گاز طبیعی مایعشده (الانجی) آمریکا که از طریق لهستان به جنوب اروپا جریان مییابد، میتواند به حذف گاز روسیه از بازار اروپا کمک کند.
وی گفت: در جلسهای با وزیر انرژی ایالات مطرح شد که محمولههای الانجی آمریکا که از طریق لهستان به سمت جنوب جریان دارد، میتواند به حذف گاز روسیه کمک کند.
شرکت اورلن لهستان نیز در بهار امسال ارسال محمولههای الانجی آمریکا به اوکراین را با هدف کمک به کییف برای پر کردن ذخیرهسازیها پیش از فصل زمستان آغاز کرد.
با وجود این تحولات، اسلواکی همچنان به واردات انرژی از روسیه وابسته است و از خط لوله گاز مشترک با لهستان برای تأمین منابع جایگزین استفاده نکرده است.