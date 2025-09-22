خبرگزاری کار ایران
English العربیه
حفظ تولید پایدار با تعامل حاکمیت و پتروشیمی‌ها

حفظ تولید پایدار با تعامل حاکمیت و پتروشیمی‌ها
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی بر ضرورت تعامل میان حاکمیت و شرکت‌های پتروشیمی با هدف حفظ تولید پایدار تأکید کرد و گفت: کمیسیون توسعه داوری در صنعت پتروشیمی می‌تواند زمینه‌ساز همگرایی بیشتر فعالان صنعت باشد.

به گزارش ایلنا به نقل از شرکت ملی صنایع پتروشیمی، حسن عباس‌زاده امروز (دوشنبه، ۳۱ شهریور) در نخستین نشست کمیسیون توسعه داوری در صنعت پتروشیمی با تبیین فعالیت‌های صنعت پتروشیمی ایران اظهار کرد: یکپارچگی و تعامل میان حاکمیت و شرکت‌های پتروشیمی زمینه‌ساز تولید پایدار و حل مشکلات صنعت به‌ویژه برخی چالش‌های میان‌مجتمعی می‌شود.

وی با بیان اینکه تلاش داریم اختلاف میان پتروشیمی‌ها را به کمترین مقدار برسانیم، افزود: کمیسیون توسعه داوری در صنعت پتروشیمی با حمایت‌های قوه قضائیه می‌تواند زمینه‌ساز همگرایی بیشتر فعالان صنعت باشد.

اهمیت ساماندهی حل اختلاف

محسن مقدس، معاون داوری و میانجی‌گری مرکز حل اختلاف قوه قضائیه نیز در این نشست با اشاره به فعالیت‌های این مرکز گفت: ساماندهی حوزه حل اختلاف از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این معاونت با هدف توسعه داوری حرفه‌ای و ساماندهی حل اختلاف‌ها، همسو با سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری ‌و ریاست قوه قضائیه فعالیت می‌کند.

وی با اشاره به اینکه تلاش می‌شود دعاوی به‌صورت تخصصی در کارگروه‌ها و کمیته‌ها رسیدگی شود، ادامه داد: کمیسیون توسعه داوری در صنعت پتروشیمی و دیگر صنایع، دعاوی و اختلاف‌ها را بررسی کنند تا به حل آنها منجر شوند.

معاون داوری و میانجی‌گری مرکز حل اختلاف قوه قضائیه تصریح کرد: حضور اعضای متخصص و با تجربه در کارگروه‌ها و کمیته‌ها سبب می‌شود تصمیم‌گیری‌ها با اشراف کامل بر موضوع‌های مورد اختلاف اتخاذ شود.

نخستین نشست کمیسیون توسعه داوری در صنعت پتروشیمی با هدف تدوین آیین‌نامه‌ها و مقررات اجرایی حل اختلاف میان پتروشیمی‌ها برگزار شد.

