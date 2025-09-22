با این خدمت بیمه پارسیان خیالت راحت است:
وقتی گوشی از دست میافتد
این روزها خیلیها تجربه تلخ سقوط گوشی از دست، ترک خوردن صفحه یا حتی سرقت موبایل را داشتهاند. اتفاقی که بهخاطر قیمتهای بالای گوشیهای هوشمند و هزینههای سنگین تعمیر، میتواند حسابی آزاردهنده باشد.
به گزارش ایلنا، این روزها کمتر کسی را میتوان پیدا کرد که نگران اتفاقاتی مثل سقوط گوشی از دست، شکستن صفحه نمایش یا حتی سرقت موبایل نباشد. قیمت بالای گوشیهای هوشمند و هزینههای سنگین تعمیر یا خرید دوباره، این نگرانیها را دوچندان کرده است. حالا همین دغدغه برای تبلتها، لپتاپها و سایر تجهیزات دیجیتال هم وجود دارد.
شرکت بیمه پارسیان برای رفع همین نیاز، خدمتی نوین ارائه کرده است که نامش بیمه تجهیزات الکترونیکی است. طرحی که شامل دستگاههایی از جمله موبایل، تبلت، لپتاپ و سایر ابزارهای هوشمند میشود و خیال کاربران را در برابر خسارتهای غیرمنتظره راحت میکند.
از سرقت تا شکستگی؛ همهچیز تحت پوشش
بیمه پارسیان در این طرح، خسارات ناشی از حوادث مختلف را پوشش میدهد که مهمترین آنها عبارتند از:
- سرقت موبایل و تبلت
- شکستگی و ضربه ناشی از سقوط
- آتشسوزی و حوادث غیرمترقبه
- آبخوردگی و خرابیهای پیشبینینشده
با این پوششها، صاحبان گوشی و تجهیزات دیجیتال دیگر نگران هزینههای سرسامآور تعمیر یا خرید دوباره نخواهند بود.
فقط موبایل نیست!
بیمه پارسیان در توضیحات خود تأکید کرده که این خدمت تنها به موبایل و تبلت محدود نمیشود. هر وسیلهای که ارزش قطعات الکترونیکی آن از قطعات مکانیکی بیشتر باشد، میتواند تحت پوشش قرار گیرد.
این دامنه وسیع شامل تجهیزاتی مانند کامپیوترها و قطعات جانبی (مانند چاپگر و صفحهکلید)، دوربینها و دستگاههای فیلمبرداری، تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی، دستگاههای مخابراتی و حتی ماشینهای اداری مثل فتوکپی میشود. به بیان دیگر، از لپتاپ شخصی گرفته تا دستگاههای پیشرفته بیمارستانی، همه میتوانند مشمول این طرح شوند.
چطور میتوانیم این بیمه را بگیریم؟
متقاضیان میتوانند برای دریافت بیمهنامه تجهیزات الکترونیکی به شعب و نمایندگیهای بیمه پارسیان در سراسر کشور مراجعه کنند. همچنین امکان خرید آنلاین این بیمهنامه نیز فراهم است تا مشتریان بهسادگی و در کوتاهترین زمان بتوانند از این خدمت بهرهمند شوند.
انتخابی هوشمندانه در عصر دیجیتال
در دورانی که موبایل، لپتاپ و سایر ابزارهای الکترونیکی به بخش جدانشدنی از زندگی روزمره تبدیل شدهاند، بیمه پارسیان تلاش کرده است با ارائه این خدمت نوین، آرامش خاطر و امنیت بیشتری به کاربران هدیه دهد.
این بیمهنامه در واقع نوعی بیمه حوادث بر مبنای تمام خطرات است که خسارتهای ناگهانی و غیرقابل پیشبینی وارد شده به دستگاه را جبران میکند. به همین دلیل میتوان آن را یک انتخاب هوشمندانه برای هر کسی دانست که نمیخواهد دغدغه سقوط گوشی، شکستن تبلت یا سرقت لپتاپ، آرامش روزانهاش را بر هم بزند.