پیام مدیرعامل بانک کشاورزی به مناسبت هفته دفاع مقدس
مدیرعامل بانک کشاورزی با صدور پیامی ضمن گرامیداشت یاد و نام شهدا، ایثارگران و آزادگان، هفته دفاع مقدس را به همکاران و ملت ایران تبریک گفت و تأکید کرد فرهنگ ایثار و مقاومت، امروز در عرصه نبرد اقتصادی باید استمرار یابد.
به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، وهب متقینیا مدیرعامل این بانک پیامی به مناسبت فرارسیدن هفته دفاع مقدس منتشر کرد:
بسم ربّ الشهداء و الصدیقین
«این هشت سال، مظهری از برترین صفاتی است که یک جامعه میتواند به آنها ببالد و از جوانان خودش انتظار داشته باشد.» مقام معظم رهبری (مدّظلّهالعالی)
دفاع مقدس، دفتر درخشان حماسه و حقیقت، حدیث حریت و حکمت و معراج خاک تا افق افلاکِ ایمان است؛
روایت رستگاری مردان و زنانی که در صلابت صبر و صمیمیت، سرافراز ایستادند و سرود سرخ شهادت را بر سینه تاریخ نگاشتند.
هشت سال پیکار و پایداری، آئینهای است از ایثار و ایمان، از اراده و استقامت؛ مکتبی که مروّت و مردانگی، معرفت و معنویت و مشقِ مقاومت را در جان نسلها جاری ساخت.
امروز که جبهه جهاد، جامهای نو بر تن کرده و عرصه نبرد اقتصادی، ارادهای تازه میطلبد، ما فرزندان همان فرهنگیم؛ و فطرتِ فناناپذیر فداکاری در راه دفاع از تمامیت و سربلندی میهن در حافظه تاریخی ملت غیور ایران پابرجاست.
بر ماست که با همت همکاران سختکوش و حمایت همپیمانان سربلند، با صدق و صفا، سعی و صبوری، راه روشن شهیدان را در رونق تولید، رشد اقتصاد ملی و امنیت غذایی پایدار، استمرار بخشیم.
ضمن گرامیداشت یاد و نام امام راحل، شهیدان والامقام، جانبازان سرافراز و آزادگان آزاده، فرا رسیدن هفته دفاع مقدس را به همکاران ارجمند، خانوادههای معزز شهدا، ایثارگران عزیز و همه ملت بصیر و بزرگوار ایران اسلامی تبریک و تهنیت عرض میکنم و از درگاه حضرت حق، دوام عزت، اعتلا و آرامش میهن اسلامیمان را مسئلت دارم.