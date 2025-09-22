اعلام قیمت طلا و سکه ٣١ شهریور ماه ١۴٠۴

به گزارش ایلنا، امروز دوشنبه ٣١ شهریور ماه ١۴٠۴ در بازار جهانی هر اونس طلا ٣ هزار و ۶٩٧ دلار معامله شد و در بازار داخلی هم قیمت هر گرم طلا ۱۸ عیار به ٩میلیون و ۶٧۴ هزار تومان و قیمت هر گرم طلای ٢۴ عیار به ١٢ میلیون و ٨٩٨ هزار تومان رسید.

همچنین سکه امامی ١٠٣ میلیون و ١۴٠ هزار تومان و قیمت سکه طرح جدید ٩۶ میلیون و ۵١٠ هزار تومان معامله شد .

نیم سکه هم ۵٣ میلیون و ٨۶٠ هزار تومان قیمت‌گذاری شد و نرخ ربع سکه هم به ٣٢ میلیون و ۶۶٠ هزار تومان رسید.

