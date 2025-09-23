حسن حقیقی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، اظهار داشت: بر اساس پیش‌بینی‌های انجام شده متاسفانه به نظر می‌رسد فصل پاییز هم کم‌بارشی استمرار داشته باشد و احتمالا در ماه‌های مهر و آبان هم بارش‌های قابل توجهی را نخواهیم داشت بنابراین امکانی برای تامین جدید آب وجود ندارد و تنها گزینه قابل قبول که در کل استان تهران در حال اجرا است؛ مدیریت مصرف است.

قطع انشعابات غیرمجاز آب

وی با اشاره به اجرای پروژه‌های نشت‌یابی شبکه بعنوان یکی زیرشاخه‌های مدیریت مصرف تصریح کرد: از جمله اقدامات در این حوزه تعویض کنتورهای قدیمی و فرسوده است همچنین مراقبت از انشعابات غیرمجازی که احیانا در فضای سبز، کارواش‌ها، استخرها، پروژه‌های عمرانی و کارگاه‌های ساختمانی شاهدیم؛ در دستور کار است و اگر گزارشی در این زمینه دریافت شود ماموران گشت‌ با جدیت نسبت به جمع‌آوری و قطع انشعاب اقدام خواهند کرد.

پیگیری سریع حوادث آبی

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب منطقه ۴ تهران با اشاره به پیگیری حوادث شبکه در راستای اجرای مدیریت مصرف گفت: با کاهش فشار حوادث شبکه کم شده اما اگر موردی باشد تمام ظرفیت شرکت معطوف به این است که زمان رسیدگی به حادثه کم شود تا هدررفت آب کاهش یابد.

آغاز فرهنگسازی در مراکز آموزشی؛ از مهرماه

وی با توجه به ورود به فصل پاییز و بازگشایی مراکز آموزشی؛ فرهنگ‌سازی در مدارس و دانشگاه‌ها را نیز از جمله ظرفیت‌ها برای مدیریت مصرف آب برشمرد.

لوازم کاهنده مصرف آب را ۴۰ درصد کاهش می‌دهند

حقیقی نصب ابزارآلات کاهنده مصرف آب را اقدام کاربردی و عملیاتی برای مدیریت و کاهش مصرف آب عنوان و تاکید کرد: استفاده از ابزارآلات کاهنده به صورت میانگین بین ۲۵ تا ۳۰ و یا ۴۰ درصد کاهش مصرف را در پی خواهد داشت، تلاش آبفای استان تهران این است که اجرای این برنامه سرعت یابد و تا پایان سال حجم قابل توجهی از اماکن مسکونی و غیرمسکونی به این ادوات مجهوز شوند.

خرید ابزارآلات کاهنده مصرف آب؛ با اقساط یک‌ساله

وی با بیان اینکه سعی کردیم شرایطی فراهم کنیم که مردم به آسانی ابزارآلات کاهنده را در اختیار داشته باشند، توضیح داد: تمام شرکت‌های آب و فاضلاب استان در اکیپ‌هایی ساماندهی و مسئولیت نصب ابزار کاهنده را عهده‌دار شده‌اند، این افراد به مشترکان پرمصرف مراجعه و با هماهنگی مالکین نسبت به نصب ابزارآلات کاهنده در منازل و یا واحدهای اداری و تجاری اقدام می‌کنند، مبالغ نیز به صورت اقساط یک‌ساله از مشترکین دریافت می‌شود.

با ۱۲۲ تماس بگیرید

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب منطقه ۴ تهران با بیان اینکه اکنون برای نصب ابزار کاهنده نیاز به آگاهی، اقناع‌سازی و مشارکت مردم داریم، گفت: روش ما اینگونه است که بر اساس جداول و بانک اطلاعاتی برای مشترکین بدمصرف و پرمصرف پیامک ارسال می‌شود، کسانی که علاقمند هستند؛ می‌توانند با شماره تلفن ۱۲۲ آب و فاضلاب تماس حاصل کرده و درخواست خود را اعلام کنند و با پرداخت حداکثر ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان نسبت به نصب اقدام می‌کنیم، در کنار آن خودمان هم تماس خواهیم داشت و مردم را متقاعد می‌کنیم که نصب لوازم کاهنده هم در جهت کاهش مصرف و کاهش هزینه قبوض تاثیر خواهد داشت. در شرایط فعلی استفاده از لوازم کاهنده یکی از بهترین راهکارها است در دنیا هم تجربه شده است، با فرهنگسازی و اجرایی کردن این طرح می‌توانیم با شرایط مناسبی از بحران عبور کنیم.

مردم چگونه بحران آب تهران را حل کنند؟

وی با بیان اینکه به صورت میانگین تقریبا یک‌ششم آب تهران در محدوده تحت پوشش آبفای منطقه ۴ مصرف می‌شود، خاطرنشان کرد: باتوجه به اقدامات انجام شده به صورت میانگین در کل تهران ۱۰ درصد نسبت به سال گذشته کاهش مصرف داشته‌ایم که رقم خوبی است، اگر این مسیر را با همین آهنگ جلو برویم و بتوانیم به ۱۵ درصد کاهش مصرف برسیم، شرایط بهتر خواهد شد و با شرایط ایمن‌تری را سپری خواهیم کرد، هرچند ۲۰ درصد کاهش مصرف نیز در هر واحد مسکونی براحتی امکان‌پذیر است، برای این منظور هم سبک زندگی باید اصلاح شود مثلا استفاده از لباسشویی، ظرفشویی، کم کردن مدت زمان استحمام، عدم شست‌وشوی امکان عمومی با آب شهری، استفاده از سایبان روی کولرها، اصلاح نشتی‌ها، کاهش حجم آب فلاش‌تانک‌های قدیمی باید در دستور کار قرار گیرد علاوه بر آن از لوازم کاهنده نیز می‌توان استفاده کرد و با این اقدامات حتی می‌توانیم بیش از ۲۰ درصد هم صرفه‌جویی کنیم.

به اندازه یک سد برای تهران آب ذخیره کنیم

حقیقی با اشاره به نقش تعیین‌کننده ابزارآلات کاهنده متذکر شد: استفاده از این لوازم روی شیر روشویی که به طور طبیعی بین ۱۰ تا ۱۵ لیتر خروجی دارند میزان مصرف را به ۴ تا ۶ لیتر می‌رساند و حداقل ۴۰ درصد صرفه‌جویی در پی خواهد داشت یعنی اگر مصرف آب هر کدام از شیرآلات منزال را ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش دهیم؛ بیش از ۲۰ درصد صرفه‌جویی خواهد شد و در ضرب با تعداد واحدهای تهران به اندازه آب یک سد می‌توان صرفه‌جویی کرد. یعنی هر میزان که روی کاهنده‌ها تمرکز کنیم به نتیجه خوبی در راستی مدیریت مصرف می‌رسیم.

تا بارندگی نباشد بحران آب تهران ادامه دارد

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب منطقه ۴ تهران خاطرنشان کرد: مردم نباید تصور کنند با خنک شدن هوا مشکل آب حل می‌شود تا زمانی که بارندگی اتفاق نیفتد بحران آب باقی است و هرچه جلوتر می‌رویم مشکل بیشتر هم می‌شود، چون ورودی کم است و بتدریج برداشت از سدها افزایش خواهد یافت، بنابراین تنها راهکار؛ مدیریت مصرف بوده و اکنون انتظار این است روی نصب و بکارگیری ابزار کاهنده تمرکز کنیم تا به نتیجه برسیم.

