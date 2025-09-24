به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، بنا بر آخرین آمار از موجودی مخازن سدهای کشور؛ ورودی آب به سدها از ابتدای سال آبی تا ۲۹ شهریور ماه ۲۴.۶۳ میلیارد متر مکعب است که در مقایسه با رقم ۴۲.۳۱ میلیارد متر مکعب سال گذشته ۴۲ درصد کاهش یافته است در این مدت ۳.۱۷ میلیارد متر مکعب نیز از سدها آب خارج شده که البته نسبت به سال گذشته ۲۳ درصد کمتر بوده است.

مجموع حجم آب موجود در سدهای کشور با ۲۵ درصد کاهش نسب به سال گذشته؛ ۱۸.۸۳ میلیارد متر مکعب بوده و ۳۶ درصد پرشدگی دارند.

همچنین ارتفاع کل ریزش‌های جوی کشور ۱۵۰ میلیمتر است که نسبت به میانگین دوره‌های مشابه درازمدت (۲۴۷.۴ میلیمتر) ۳۹ درصد کاهش و نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته (۲۵۱.۵ میلیمتر) ۴۰ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

این گزارش حاکی است، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و خوزستان کم‌بارش‌ترین استان‌های کشور از ابتدای سال آبی تا ۲۸ شهریور بوده‌اند.

بر پایه آخرین گزارش‌ها از وضعیت سدهای تهران و البرز؛ سد امیرکبیر تا ۲۹ شهریور ماه ۳۰ میلیون متر مکعب آب در خود ذخیره کرده که ۱۷ درصد پرشدگی را نشان می‌دهد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷۳ درصد کاهش یافته است.سد لار با ۲۴ میلیون متر مکعب آب تنها ۳ درصد پرشدگی دارد و ۴۳ دصد نسبت به سال گذشته آب کمتری در خود جای داده است.موجودی سد طالقان ۱۷۵ میلیون متر مکعب است که ۳۴ درصد نسبت به پارسال کمتر بوده و ۴۲ درصد پرشدگی دارد. لتیان-ماملو نیز با ۱۳ پرشدگی تنها ۴۱ میلیون متر مکعب آب دارد که ۴۸ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته منفی است.

مجموع ۱۳ سد حوضه آبریز دریاچه ارومیه با ۲۴ درصد پرشدگی ۳۸ درصد نسبت به سال قبل منفی هستند.

زاینده‌رود اصفهان ۱۹۶ میلیون متر مکعب آب دارد و ۳۴ درصد نسبت به پارسال منفی است.

شهید رجایی مازندران نیز ۱۹ درصد نسبت به سال گذشته منفی است.

سد دوستی و طرق در خراسان رضوی به ترتیب ۴ و ۵ درصد پرشدگی داشته و نسبت به سال قبل ۷۳ درصد و ۵۷ درصد آب کمتری ذخیره کرده‌اند.

زنجیره کارون، دز، کرخه، جره و مارون در خوزستان نیز همگی نسبت به سال گذشته منفی و به ترتیب ۱۳ درصد، ۱۴ درصد، ۵۶ درصد، ۲۷ درصد و ۶۶ درصد منفی هستند.

در حوضه قمرود گلپایگان، کوچری و پانزده خرداد نیز به ترتیب منفی ۱۳ درصد و منفی ۳۷ درصد هستند.

در اردبیل سد یامچی از سال قبل ۹ درصد آب بیشتری ذخیره کرده اما سبلان ۱۵ درصد منفی است.

سبلان، ارس، خداآفرین و ستارخان در آذذربایجان شرقی نیز همگی آب کمتری نسبت به پارسال در خود جای داده و به ترتیب منفی ۱۴درصد، منفی ۱۱ درصد و منفی ۲۴ درصد هستند.

در آذربایجان غربی بارون، سردشت، آغ‌چای و بوکان به ترتیب منفی ۳۸ درصد، منفی یک درصد، منفی ۳۸ درصد و منفی ۶۴ درصد هستند.

در هرمزگان استقلال تنها ۳ درصد آب داردو نسبت به پارسال ۷۶ درصد کمتر، شمیل و نمین صفر و خالی از آب و سرنی نسبت به سال قبل ۳۳ درصد منفی است.

در بوشهر جگین و رئیسعلی دلواری نسبت به پارسال ۴۷ درصد و ۵۱ درصد منفی هستند.

در استان گیلان سفیدرود با ۳ درصد پرشدگی ۸۳ درصد نسبت به سال گذشته آب کمتری ذخیره کرده و شهر بیجار نیز منفی ۲۳ درصد است.

کوثر و چمشیر در کهگیلویه و بویراحمد منفی ۲۶ و منفی ۳۰ درصد هستند.

تهم، کینه‌ورس و تالوار در زنجان نیز به ترتیب ۵۴ درصد، ۱۶ درصد و ۲۶ درصد منفی هستند.

تنگوئیه سیرجان، جیرفت و نساء در کرمان ۱۲ درصد، ۲۰ درصد و ۵۸ درصد آب کمتری نسبت به پارسال ذخیره کرده‌اند.

رودبار لرستان ۱۳ درصد آب بیشتری ذخیره دارد.

شیرین دره خراسان شمالی ۳۴ درصد منفی است.

اکباتان، آبشینه در همدان ۲۵ درصد منفی است.

قشلاق و آزاد در کردستان به ترتیب ۱۱ درصد و ۵ درصد منفی هستند.

در استان گلستان وشمگیر، گلستان، بوستان صفر و خالی و کاهش ۹۹ درصدی را نسبت به پارسال نشان می‌دهد.

ملاصدرا،درودزن، سلمان فارسی و رودبال داراب نیز منفی ۲۰ درصد، منفی ۲۷ درصد و منفی ۷۳ درصد هستند.

داریان و سلمیانشاه در کرمانشاه مثبت ۵ درصد و ۴ درصد و گاوشان منفی ۱۵ درصد است.

چاه‌نیمه‌ها، پیشین، زیردان، کهیر، خیرآباد، ماکشید علیا در سیستان و بلوچستان نیز به ترتیب منفی ۲۲ درصد، منفی ۶۶ درصد، منفی ۲۹ درصد، منفی ۲۵ درصد منفی ۲۶ درصد و منفی ۳۰ درصد هستند.

دوبرج و ایلام در استان ایلام منفی منفی ۴۸ و منفی ۱۷ درصد و سیمره با ۵۳ درصد پرشدگی تغییری نسبت به پارسال نکرده است.

دامغان در سمنان ۱۶ درصد منفی است.

نهرین در خراسان جنوبی ۵۳ درصد منفی است.

ساوه و کمال‌صالح در استان مرکزی به ترتیب ۱۱ درصد و ۴۴ درصد آب کمتری ذخیره کرده‌اند.

به گزارش ایلنا، امروز اوضاع بی‌آبی در کشور به یک بحران جدی و فزاینده تبدیل شده و نه تنها بر زندگی روزمره مردم، بلکه بر اقتصاد، کشاورزی و حتی امنیت غذایی کشور نیز تأثیرات عمیقی دارد. اگرچه بارندگی و خشکسالی‌های متوالی در پنج سال گذشته یکی از عوامل اصلی بروز این وضعیت است اما مدیریت نادرست منابع آب، استفاده بیش از حد از منابع آب زیرزمینی و عدم برنامه‌ریزی مناسب برای مدیریت منابع آب باعث تشدید بحران شده است. علاوه بر این رشد جمعیت و توسعه صنعتی نیز مصرف را افزایش داده است و در این بین بخش کشاورزی بزرگترین مقصر است تا جایی که امروز همین بزرگترین مصرف‌کننده نیز با چالش مواجه شده است که از جمله تبعات آن مهاجرت کشاورزان به شهرها و بروز پدیده حاشیه‌نشینی است. به هر روی اوضاع آب به حدی وخیم شده که مسئولین امر موکدا نسبت به سخت شدن هر روزه بحران و لزوم همراهی مردم برای عبور از این اوضاع هشدار داده و سخنگوی صنعت آب؛ ایران را مستعد غرق شدن در بحران بی‌آبی دانسته و همراهی و کمک مردم را ضامن نجات عنوان کرده است.

