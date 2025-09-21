آغاز سرمایهگذاری ۴ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در حوزه انرژی
با مجوز شورای اقتصاد صندوق توسعه ملی حدود ۴ میلیارد دلار در حوزه انرژی سرمایهگذاری میکند.
هدف از اجرای این مصوبه، احداث ۸ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر خورشیدی و بادی توسط شرکتهای متقاضی غیردولتی در ساختگاههای مختلف در سراسر کشور در سقف سه میلیارد و ۹۵۰ میلیون دلار است.
تولید و فروش داخلی یا صادرات برق تولیدی از محل پروژههای موضوع این مصوبه که از طریق مشارکت صندوق توسعه ملی با بخش خصوصی ایجاد و یا توسعه مییابد تحت هیچ شرایطی مشمول برنامههای مدیریت بار نمیشود.
بر اساس این مصوبه، صندوق توسعه ملی باید تمهیدات لازم برای بازگشت اصل و حداقل سود ۸ درصد ارزی سالیانه را پیش بینی کند.
در این مصوبه، تأیید اهلیت فنی و اجرایی شرکت متقاضی بر عهده ساتبا قرار داده شده و استانداردهای تجهیزات و نصب نیروگاهها توسط معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیس جمهور تعیین میشود.
بر اساس مصوبه شورای اقتصاد، توانیر موظف به انعقاد قرارداد بلند مدت انتقال برق تولیدی پروژههای موضوع این مصوبه بر اساس تعرفههای ابلاغی مصوب دولت با تولیدکنندگان و عرضهکنندگان نیروگاههای تجدیدپذیر است. همچنین در مواردی که ایجاد و توسعه ظرفیت پستهای اصلی شبکه انتقال (۶۳، ۲۳۰ و ۴۰۰ کیلووات) لازم باشد، با تعهدنامهای که وزارت نیرو به سرمایهگذاران این پستها در آغاز هر پروژه میدهد، شرکت توانیر وظیفه دارد ظرفیت استفاده نشده در هر پست ایجادی و یا توسعه ظرفیت داده شده را در سایر پستهای تحت مالکیت و یا مدیریت خود برای سایر پروژههایی که از طریق منابع صندوق توسعه ملی سرمایهگذاری میشود، تخصیص دهد.