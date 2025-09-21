جهشی نو در خدمات غیرحضوری بانک کشاورزی

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، نسخه جدید اپلیکیشن «باران» با هدف گسترش خدمات، ارتقای کیفیت و رفع اشکالات پیشین، هم‌اکنون از طریق وب‌سایت بانک و فروشگاه‌های نرم‌افزاری کافه‌بازار، مایکت و سیبچه در دسترس مشتریان قرار دارد.

در این نسخه، رابط کاربری به‌طور کامل بازطراحی و رنگ‌بندی، آیکون‌ها و چیدمان صفحات با رویکردی مدرن و ساده‌تر بازنگری شده است تا علاوه بر جذابیت بصری، سرعت و سهولت استفاده از خدمات افزایش یابد.

از مهم‌ترین قابلیت‌های افزوده‌شده می‌توان به صورتحساب پیشرفته برای جست‌وجو و فیلتر دقیق تراکنش‌ها، مدیریت مالی شخصی (PFM) جهت برنامه‌ریزی درآمد و هزینه‌ها و شخصی‌سازی حساب‌ها شامل انتخاب نام و رنگ دلخواه برای هر حساب اشاره کرد.

افزوده شدن قابلیت «تکرار تراکنش»، تسهیل فعال‌سازی رمز پویای پیامکی، ذخیره تاریخ انقضای کارت مبدأ برای انتقال وجه سریع‌تر، و ارتقای خدمات ریال دیجیتال از دیگر تغییرات کلیدی این نسخه است. بانک کشاورزی همچنین با بهینه‌سازی دسترسی برای مشتریان روشندل، گامی دیگر در تحقق مسئولیت‌های اجتماعی خود برداشته است.

به‌علاوه، امکان استعلام مستقیم وضعیت چک در سامانه پیچک، افزودن فیلد «بابت» در انتقال وجه داخلی و گزینه نمایش یا عدم نمایش نام واریزکننده در رسید تراکنش‌ها، شفافیت و امنیت مبادلات را بیش از پیش ارتقا داده است.

مشتریان بانک کشاورزی می‌توانند با دریافت نسخه ۳.۳.۱ اپلیکیشن «باران» از سایت بانک و فروشگاه‌های نرم‌افزاری معتبر، از امکانات جدید و تجربه‌ای روان‌تر و کارآمدتر در انجام خدمات بانکی بهره‌مند شوند.

انتهای پیام/