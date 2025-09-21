به گزارش ایلنا، نتایج طرح آمارگیری کشتار دام کشتارگاه‌های رسمی کشور در ماه مرداد ۱۴۰۴ از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد.

بر اساس نتایج این طرح، وزن گوشت قرمز عرضه‌شده انواع دام‌های ذبح‌شده در کشتارگاه‌های رسمی کشور در مرداد۱۴۰۴ جمعاً ۴۲٬۳۳۵ تن گزارش شده، که سهم گوشت گاو و گوساله بیش از سایر انواع دام بوده است.

مقایسه عملکرد کشتارگاه‌های رسمی کشور در مرداد ۱۴۰۴ با ماه مشابه سال ۱۴۰۳ نشان‌دهنده افزایش ۲۸ درصدی مقدار عرضه گوشت قرمز در کشتارگاه‌های رسمی کشور است. مقدار تولید گوشت در مرداد ۱۴۰۴ نسبت به ماه مشابه سال ۱۴۰۳ برای گوسفند و بره ۲۹ درصد، برای بز و بزغاله ۴ درصد، برای گاو و گوساله ۳۲ درصد، برای گاومیش و بچه‌گاومیش ۵۹ درصد و برای شتر و بچه‌شتر ۳ درصد افزایش داشته است.

همچنین نتایج حاصل از این طرح آمارگیری نشان می‌دهد که مقدار عرضه گوشت قرمز در کشتارگاه‌های رسمی کشور در مرداد ۱۴۰۴ نسبت به ماه قبل (تیر) در حدود ۷ درصد افزایش داشته است.

بررسی نتایج حاصل از سایر طرح‌های آمارگیری در زیربخش دام نشان می‌دهد که بخشی از کشتار دام، به‌ویژه دام سبک، در خارج از کشتارگاه‌های رسمی انجام می‌شود، که آمار مربوط به این نوع کشتار در این طرح لحاظ نشده است.