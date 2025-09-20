به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، روسیه در پی اختلال در پایانه «پریمورسک»، بارگیری نفت از پایانه‌های «اوست‌لوگا» و «نووروسیسک» را برای ماه سپتامبر افزایش داده است؛ اقدامی که با هدف حفظ ثبات صادرات نفت در شرایط آسیب‌دیدگی زیرساخت‌ها و تعطیلی پالایشگاه‌ها انجام می‌شود.

دو منبع آگاه اعلام کردند که در پایانه «اوست‌لوگا» واقع در دریای بالتیک اکنون حداقل روزانه ۵۰۰ هزار بشکه (۲ میلیون تن نفت) بارگیری می‌شود؛ رقمی که ۵۰۰ هزار تن بیشتر از برنامه اولیه است.

این پایانه نفتی پس از تعمیرات ایستگاه پمپاژ «اونچا» که در مرداد هدف حمله‌های پهپادی نظامیان اوکراین قرار گرفت، با ظرفیت کامل فعالیت می‌کند. ایستگاه «اونچا» برای ارسال نفت به پایانه «اوست‌لوگا» و خط لوله دروژبا حیاتی است.

در همین حال پایانه «نووروسیسک» در دریای سیاه قرار است روزانه حدود ۷۵۰ هزار بشکه (۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تن) تن نفت بارگیری کند؛ افزایشی معادل ۳۵۰ هزار تن نسبت به برنامه اولیه که بالاترین سطح صادرات این پایانه در ماه‌های اخیر به‌شمار می‌آید.

بارگیری در پایانه «پریمورسک» که قرار بود در ماه سپتامبر ۹۰۰ هزار بشکه در روز را جابه‌جا کند، با تأخیر روبه‌رو شده است و احتمال کاهش آن وجود دارد.

صادرات نفت خام و گازوئیل از پایانه «پریمورسک» ۲۴ شهریور پس از حمله‌های پهپادی اوکراین که عملیات را مختل کرد، به‌طور محدود از سر گرفته شد، اما تعمیرات همچنان ادامه دارد و زمان‌بندی بازیابی کامل مشخص نیست.

بر اساس داده‌های کشتیرانی تا ۲۹ شهریور، دو نفتکش «افراماکس» با نام‌های «کوستو» و «کای‌یون» که در جریان حمله‌های آسیب دیده بودند، در نزدیکی پایانه «پریمورسک» پهلو گرفته‌اند.

یکی از منابع اعلام کرد که انتقال حجم محموله‌ها از «پریمورسک» به «نووروسیسک» به‌دلیل محدودیت در دسترسی به نفتکش‌ها با پیچیدگی‌هایی همراه است.

وی افزود: تعمیر یک نفتکش جدید برای بارگیری نفت روسیه یا تغییر مقصد یک کشتی در کوتاه‌مدت آسان نیست.

افزایش صادرات دریایی نفت روسیه در شرایطی رخ می‌دهد که چند پالایشگاه این کشور طی هفته‌های اخیر هدف حمله‌های پهپادی اوکراین قرار گرفته‌اند، این حمله‌ها از اوایل مرداد تشدید شده‌اند و در پی توقف مذاکرات صلح، زیرساخت‌های نفت و گاز روسیه را هدف گرفته‌اند.

منابع اعلام کردند که تعطیلی پالایشگاه‌ها، نفت خام بیشتری را برای صادرات در دسترس قرار داده است. مسکو در تلاش است سطح بالای فروش نفت را حفظ کند.

انتهای پیام/