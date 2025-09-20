معاون سازمان هواپیمایی در گفتوگو با ایلنا:
۶٠ درصد ناوگان هوایی در اختیار بخش خصوصی است/ «زنجانی» هیچ هواپیمایی وارد نکرد
معاون سازمان هواپیمایی کشوری با بیان اینکه در حال حاضر نزدیک به ۶٠ درصد ناوگان هوایی کشور در اختیار بخش خصوصی است، گفت: بسیاری از افرادی که مدعی راهاندازی ایرلاین هستند، تنها در حد تبلیغ بوده و در نهایت ایرلاینی را راهاندازی نمیکنند. در حالی که از چند ماه گذشته گفته شد شرکت هواپیمایی «دات وان» با ٣٠ الی ۵٠ فروند راهاندازی میشود اما تا کنون هیچ هواپیمایی وارد نشده است
سیدحمیدرضا صانعی، معاون هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره علت افزایش تقاضا برای راه اندازی شرکت هواپیمایی در کشورمان؛ در حالیکه فعالان این صنعت مدعی هستند ایرلانداری به دلیل شرایط اقتصادی کشور و تحریم ها زیانده است، اظهار داشت: فضای اقتصادی و سیاستهای کلان کلی کشور و همچنین محدودیتهایی که دنیا علیه ایران اعمال کرده، اکوسیستمی را شکل داده که در برخی از صنایع تقاضا بیشتر باشد.
وی ادامه داد: در حال حاضر، تمام دنیا از دو موضوع بهرهمند هستند اما در ایران این برخورداری وجود ندارد، اول اینکه در کشورمان امکان خرید مستقیم هواپیما وجود ندارد و امکان سرمایهگذاری از طریق فاینانس و استفاده از وامهای کم بهره برای خرید هواپیما وجود ندارد، از این رو افراد در این صنعت باید پول نقد داشته باشند که به راحتی هواپیما خریداری کند.
معاون سازمان هواپیمایی گفت: در حال حاضر، فرد یا شرکتی که بتواند با لیزینگ هواپیما بخرد یا ناوگانی را اجاره به شرط تملیک کند، وجود ندارد. بنابراین تنها روش جذب خرده سرمایهها در این صنعت همین روش است که امروز شاهد آن هستیم. از سوی دیگر در حال حاضر در فضای اقتصادی کشور فضای اعتماد برای سرمایهگذاران وجود ندارد و بازار جذابی مانند بورس و بازار سرمایه هم برای سرمایهگذاران و مردم تجریه خوبی نبود. حالا در همین شرایط اقتصادی کشور سرمایهگذار میتواند با خرید دو فروند هواپیما در این صنعت فعالیت داشته باشد و دولت هم از این مدل سرمایه گذاری استقبال میکند.
صانعی با بیان اینکه در حال حاضر نزدیک به ۶٠ درصد ناوگان هوایی کشور در اختیار بخش خصوصی است، گفت: همین تعداد شرکتهای هواپیمایی امروز فعال هستند، حمل و نقل هوایی کشور را پیش میبرند و اگر قرار بود که جلوی فعالیت این شرکتها را بگیریم و شرکتهای دولتی ایران ایر و آسمان میماندند که امروز از وضعیت فعلی آنها مطلع هستیم.
وی افزود: با وجود اینکه شاهد آن هستیم فعالان فعلی صنعت هوانوردی از زیان صنعت حرف میزنند اما این صنعت همواره طرفدار و بازیگر داشته است. البته زیان این صنعت را زمانی میفهمند که هواپیماهایی وارداتی و درآمدزا، مستهلک میشوند. بنابراین باید توجه داشت که ایرلاین داری مدیریت سختی است.
معاون سازمان هواپیمایی کشوری با بیان اینکه در حال حاضر ٢٧ شرکت هواپیمایی فعال در کشور داریم، در حالیکه این عدد در ترکیه به ۴٧ شرکت میرسد، گفت: بسیاری از افرادی که مدعی راهاندازی ایرلاین هستند، تنها در حد تبلیغ بوده و در نهایت ایرلاینی را راهاندازی نمیکنند. در حالی که از چند ماه گذشته گفته شد شرکت هواپیمایی «دات وان» با ٣٠ الی ۵٠ فروند راهاندازی میشود اما تا کنون هیچ هواپیمایی از دات وان وارد نشده است و فقط توانستهاند موافقت اولیه را کسب کنند.
صانعی با بیان اینکه قوانین کشور برای راهاندازی هر تعداد شرکت هواپیمایی بازدارندگی ندارد، اظهار داشت: در حال حاضر طبق قانون، افراد با ٣ فروند هواپیما که یکی از آنها ملکی و دو فروند استیجاری باشد، میتوانند شرکت هواپیمایی راهاندازی کنند. قانون اصل ۴۴ هم نمیتواند اگر یک رشته از ارایه مجوز کسب و کار اشباع شده باشد، جلوی درخواستهای بعدی را بگیرد و از سوی دیگر میتوان مجوزهای AOC را با قیمت نجومی جابه جا کرد.
معاون سازمان هواپیمایی با بیان اینکه در حال حاضر تقاضا برای راهاندازی ایرلاین جدید در کشور بیشتر از ۴ درخواست نیست، گفت: سیاست جدیدی که سازمان هواپیمایی کشوری به دنبال اجرای آن مدل است، راهاندازی «ایر کریر» در این صنعت است. در حال حاضر، در آمریکا ١٧٠ ایر کریر وجود دارد که از طریق کد شرینگ و ری برندیگ فعالیت اقتصادی انجام میدهند؛ یعنی این شرکتها فقط ناوگان دارند و بازرگانی در این شرکتها فعال نیست و ظرفیت و صندلی ناوگان این شرکتها، تحت برند ایرلاینهای موجود در بازار به فروش میرسند و ایرلاینها میتوانند با ظرفیت ایرکریرها بلیت فروشی کنند.