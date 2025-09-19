به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، قیمت نفت در معامله‌های روز جمعه (۲۸ شهریور) با خنثی شدن تأثیر مثبت کاهش نرخ بهره بانک مرکزی آمریکا به‌دلیل نگرانی‌ها درباره ضعف تقاضای سوخت در ایالات متحده با کاهش روبه‌رو شد، با این حال هر دو شاخص نفتی همچنان در مسیر رشد هفتگی قرار دارند.

قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال تا ساعت ۶ و ۵۶ دقیقه روز جمعه به وقت گرینویچ با ۱۷ سنت یا ۰.۳ درصد کاهش، به ۶۷ دلار و ۲۷ سنت برای هر بشکه رسید.

در همین حال، قیمت نفت خام شاخص دابلیوتی‌آی آمریکا با ۱۹ سنت یا ۰.۳ درصد کاهش، ۶۳ دلار و ۳۸ سنت به ازای هر بشکه دادوستد شد.

بانک مرکزی آمریکا روز چهارشنبه نرخ بهره را یک‌چهارم درصد کاهش داد و اعلام کرد که کاهش‌های بیشتری در ادامه سال در نظر خواهد بود؛ اقدامی که به‌طور معمول با افزایش تقاضای سوخت همراه است.

با این حال، داده‌های اقتصادی اخیر از جمله رکود بخش مسکن و افزایش درخواست‌های بیکاری، نگرانی‌ها درباره ضعف بازار کار را تشدید کرده است.

پریانکا ساچدوا، تحلیلگر مؤسسه فیلیپ نوا، در این باره گفت: بازار بین سیگنال‌های متناقض گیر افتاده است، از یک‌سو کاهش نرخ بهره می‌تواند تقاضا را تحریک کند، اما از سوی دیگر، همه آژانس‌های بین‌المللی انرژی نسبت به تضعیف تقاضا هشدار داده‌اند.

وی افزود: لغو کاهش عرضه داوطلبانه هشت کشور ائتلاف سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش (اوپک‌پلاس) و افزایش بیش از انتظار ذخیره‌سازی‌های فرآورده‌های تقطیری آمریکا، بر احساسات بازار فشار وارد کرده است.

بر اساس داده‌های منتشرشده، ذخیره‌سازی‌های فرآورده‌های تقطیری آمریکا در هفته منتهی به ۲۱ شهریور، ۴ میلیون بشکه افزایش یافته است؛ رقمی که از پیش‌بینی بازار مبنی بر افزایش یک میلیون بشکه‌ای فراتر رفته و نگرانی‌هایی را درباره مازاد عرضه در بزرگ‌ترین مصرف‌کننده نفت جهان ایجاد کرده است.

در همین حال، وزارت دارایی روسیه اعلام کرد که اقدام‌هایی برای محافظت از بودجه دولت در برابر نوسان‌های قیمت نفت و تحریم‌های غرب در نظر گرفته شده است؛ اقدامی که برخی نگرانی‌ها درباره عرضه را کاهش داده است.

دنیل هاینز، تحلیلگر مؤسسه مالی ای‌ان‌زد (ANZ) هم در یادداشتی اعلام کرد: سخنان دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا مبنی بر ترجیح قیمت‌های پایین‌تر به تحریم‌های روسیه، نگرانی‌ها درباره اختلال‌های عرضه را نیز کاهش داده است.

