آمریکا معافیت تحریمی بندر چابهار برای هند را لغو کرد
وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد که معافیت تحریمی صادر شده برای هند در سال ۲۰۱۸ جهت فعالیت در بندر چابهار ایران با هدف اعمال «فشار حداکثری» علیه ایران لغو شده است.
به گزارش ایلنا، آمریکا در ۱۹ سپتامبر (۲۸ شهریور) معافیت تحریمی بندر چابهار ایران را لغو کرد که در سال ۲۰۱۸ برای هند صادر شده بود. این اقدام از ۲۹ سپتامبر اجرایی میشود و رسانههای هندی آن را ضربه دیگر دولت «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا به اقتصاد این کشور آسیایی توصیف کردهاند.
رسانه هندی نوشت: این اقدام برای به انزوا کشاندن ایران انجام شده است که ممکن است تاثیر چشمگیری بر سرمایهگذاریهای راهبردی هند در بندر چابهار داشته باشد.
بندر چابهار در جنوب شرق ایران در نزدیکی بندر گوادر واقع شده و به دلیل مزایای راهبردی و لجستیکی آن حائز اهمیت است. این بندر شامل دو پایانه به نامهای شهید کلانتری و شهید بهشتی است که هر یک از پنج اسکله دارند که ظرفیت بالایی برای حملونقل کالاهای تجاری ایجاد میکند.
هند در سال ۲۰۱۴ با یک توافق ۱۰ سال با ایران اداره این بندر را بر عهده گرفت. این توافق موجب کنترل هند بر پایانه شهید بهشتی شد.