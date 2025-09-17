به گزارش ایلنا و به نقل از روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، شعب کشیک این بانک در روزهای پنج‌شنبه و جمعه 27 و 28 شهریورماه، از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ فعال خواهند بود و خدمات بانکی موردنیاز مودیان مالیاتی و ادارات کل امور مالیاتی را ارائه می‌کنند.

سازمان امور مالیاتی طی بخشنامه‌ای، مهلت ارسال اظهارنامه مالیاتی مربوط به عملکرد سال ۱۴۰۳ مودیان حقیقی و حقوقی را تا پایان شهریورماه ۱۴۰۴ تمدید کرده بود.

