شعب کشیک بانک صادرات ایران آماده ارائه خدمات به مودیان مالیاتی در روزهای پنج‌شنبه و جمعه

بانک صادرات ایران فهرست شعب کشیک خود را برای ارائه خدمات به مودیان مالیاتی و ادارات کل امور مالیاتی، در روزهای پنج‌شنبه و جمعه ۲۷ و ۲۸ شهریورماه ۱۴۰۴ اعلام کرد.

به گزارش ایلنا و به نقل از  روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، شعب کشیک این بانک در روزهای پنج‌شنبه و جمعه 27 و 28 شهریورماه، از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ فعال خواهند بود و خدمات بانکی موردنیاز مودیان مالیاتی و ادارات کل امور مالیاتی را ارائه می‌کنند.

سازمان امور مالیاتی طی بخشنامه‌ای، مهلت ارسال اظهارنامه مالیاتی مربوط به عملکرد سال ۱۴۰۳ مودیان حقیقی و حقوقی را تا پایان شهریورماه ۱۴۰۴ تمدید کرده بود.

