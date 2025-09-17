شبکه توزیع برق شهر تهران نوسازی خواهد شد

به گزارش ایلنا از شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ؛ مدیرعامل این شرکت در حاشیه بازدید از اجرای طرح های فنی تامین برق مورد نیاز چاه ها و تاسیسات جدیدالاحداث آب شرب شهر تهران، با بیان این که صنعت برق در تابستان ۱۴۰۴ موفق شد با اجرای طرح های متعدد فنی و همچنین همراهی و همکاری ارزنده مردم، علیرغم دشواری های بسیار زیاد به دلیل ناترازی های ناشی از تغییرات اقلیمی، تامین برق مورد نیاز هموطنان را با شایستگی انجام دهد گفت: در شهر تهران نیز به موازات همکاری مردم در کاهش مصرف برق و اعمال برخی محدودیت های زمان بندی شده، اقدامات متعددی در قالب طرح های بهسازی شبکه و همچنین نظارت بر توزیع انرژی انجام شد که کاهش تلفات و بهبود فرآیند ارائه خدمات را به دنبال داشت.

"کامبیز ناظریان" با بیان این که بخش قابل ملاحظه ای از شبکه توزیع برق شهر تهران پیش از این در قالب طرح های متعدد فنی، بهسازی شده است از تدوین طرح جدید نوسازی شبکه توزیع برق با استفاده ازتجارب اخیر به دست آمده در حوزه مدیریت بار خبر داد و گفت: براساس برنامه ریزی انجام شده به منظور گذر موفق از تابستان سال آینده و حفظ پایداری و بهبود ارائه خدمات به مشترکان در ایام پیک بار سال ۱۴۰۵ با اجرای بالغ بر دو هزار طرح فنی در ۱۵ سرفصل تخصصی، بیش از یک هزار کیلومتر از شبکه فشار متوسط، فشار ضعیف، روشنایی و انشعابات مشترکان تهرانی و همچنین ۵۰۰ دستگاه ترانسفورماتور توزیع با ظرفیت تجمعی بیش از ۴۵۰ مگاولت آمپر نوسازی خواهد شد.

وی افزود: اجرای این طرح که در مقیاسی وسیع به همت متخصصان این شرکت آغاز شده است علاوه بر کاهش حداکثری تلفات مطابق با استانداردهای بین المللی منجر به بهبود هرچه بیشتر فرآیند توزیع انرژی به ویژه در شرایط افزایش بار شبکه توزیع برق شده و شاخص های فنی همچون کیفیت و پایداری انرژی توزیع شده را بهبود قابل ملاحظه ای خواهد بخشید.

انتهای پیام/