تنش آبی کلانشهرها با محوریت آب شرب بررسی شد
نشست بررسی مشکلات کلانشهرهای دارای تنش آبی کشور با محوریت آب شرب به ریاست وزیر نیرو و با حضور مدیران عامل شرکتهای آب منطقهای و آبفای کشور برگزار شد.
به گزارش ایلنا از مدیریت منابع آب، در این نشست که به صورت برخط برگزار شد، جمشید عیدانی مدیرعامل شرکت آب منطقهای هرمزگان گزارشی جامع از وضعیت منابع و مصارف آب استان ارائه کرد و گفت: با کنترل و پیگیری مستمر پروژهها، شهر بندرعباس تاکنون با مشکل جدی مواجه نشده است.
عیدانی افزود: طرح ها طبق برنامه پیش رفت و با تأمین اعتبار و بازدیدهای میدانی، تابستان بدون مشکل عبور شد.
وی گفت: برای پایداری منابع آب، تأمین مالی برخی طرحها همچنان ضروری است و استفاده از ظرفیت چاههای حاشیه سدهای شمیل و نیان ادامه دارد.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای هرمزگان همچنین بر استفاده از ظرفیت آبشیرینکنها و خرید تضمینی آب تأکید کرد و گفت: اقدامات لازم برای تأمین دیزل اضطراری جهت عملکرد مستمر چاهها در صورت بروز مشکل در دستور کار قرار دارد.
در ادامه، عباس علیآبادی وزیر نیرو، با ابراز نگرانی نسبت به وضعیت تنش آبی در کشور، بر انجام فوری اقدامها و اجرای سناریوی بدبینانه تأکید کرد و گفت: تمام استانها باید اقدامات فوری در زمینه تأمین و توزیع آب شرب، مدیریت مصرف و کاهش فشار چاههای کشاورزی و شبکه را انجام دهند، این جلسات به صورت ماهانه برگزار میشود و استانهای درگیر به صورت هفتگی گزارش عملکرد خود را ارائه خواهند کرد.
وی همچنین بر اهمیت تهیه جدول منابع و مصارف آب، تعیین حداقل اقدامات اضطراری، تأمین برق و دیزل چاهها، و تدوین دفترچه اقدامات و پیوست مالی برای هر استان تأکید کرد و گفت: امیدواریم بارندگیهای مناسب وضعیت منابع آب را بهبود ببخشد و در صورت بروز شرایط فوقالعاده، همه اقدامات آماده و عملیاتی باشند.