حجم معاملات برق در بورس انرژی از ۴۰ هزار میلیارد تومان عبور کرد
مدیرعامل شرکت توانیر اعلام کرد: طی معاملات ۶ ماه ابتدایی سال جاری بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان برق در تابلوهای مختلف بورس انرژی خریداری شده است؛ اقدامی که ضمن ایجاد شفافیت، تقویت سازوکار رقابتی و افزایش نقش بخش خصوصی در عرضه و تقاضا، به تعادل بازار برق کشور و پایداری شبکه کمک میکند.
به گزارش ایلنا از توانیر مصطفی رجبی مشهدی، با اشاره به سیاستهای وزارت نیرو در توسعه بازار رقابتی انرژی گفت: معاملات گسترده در تابلو برق آزاد، برق سبز و برق عادی نشاندهنده اعتماد خریداران و فروشندگان به این سازوکار شفاف است و توانسته نقش مهمی در ایجاد توازن در عرضه و تقاضای برق ایفا کند.
وی در گفتوگو با ایرنا افزود: خرید ۴۰ هزار میلیارد تومان برق در این مرحله، یکی از بزرگترین رویدادهای معاملاتی سال جاری محسوب میشود که با حضور فعال شرکتهای توزیع، نیروگاههای بخش خصوصی، نیروگاههای تجدیدپذیر و مقیاس کوچک و همچنین شرکتهای خردهفروش و صنایع با قدرت بیش از یک مگاوات محقق شد. این روند نه تنها شفافیت مالی را تضمین میکند بلکه مسیر توسعه سرمایهگذاری در صنعت برق را تسهیل و روند کاهش سهم دولت در معالات برق را تسهیل میکند.
مدیرعامل توانیر تأکید کرد: استمرار و گسترش این معاملات و حضور پررنگ بازیگران مختلف، نویدبخش آیندهای مطمئنتر برای توسعه معاملات برق خارج از فضای دولتی و توسعه بازار برق کشور است و شرکت توانیر برای این منظور همه ظرفیتهای لازم را برای پایداری شبکه و حمایت از فعالان بازار به کار خواهد گرفت.