حجم معاملات برق در بورس انرژی از ۴۰ هزار میلیارد تومان عبور کرد

به گزارش ایلنا از توانیر مصطفی رجبی مشهدی، با اشاره به سیاست‌های وزارت نیرو در توسعه بازار رقابتی انرژی گفت: معاملات گسترده در تابلو برق آزاد، برق سبز و برق عادی نشان‌دهنده اعتماد خریداران و فروشندگان به این سازوکار شفاف است و توانسته نقش مهمی در ایجاد توازن در عرضه و تقاضای برق ایفا کند.

وی در گفت‌وگو با ایرنا افزود: خرید ۴۰ هزار میلیارد تومان برق در این مرحله، یکی از بزرگ‌ترین رویدادهای معاملاتی سال جاری محسوب می‌شود که با حضور فعال شرکت‌های توزیع، نیروگاه‌های بخش خصوصی، نیروگاه‌های تجدیدپذیر و مقیاس کوچک و همچنین شرکتهای خرده‌فروش و صنایع با قدرت بیش از یک مگاوات محقق شد. این روند نه تنها شفافیت مالی را تضمین می‌کند بلکه مسیر توسعه سرمایه‌گذاری در صنعت برق را تسهیل و روند کاهش سهم دولت در معالات برق را تسهیل می‌کند.

مدیرعامل توانیر تأکید کرد: استمرار و گسترش این معاملات و حضور پررنگ بازیگران مختلف، نویدبخش آینده‌ای مطمئن‌تر برای توسعه معاملات برق خارج از فضای دولتی و توسعه بازار برق کشور است و شرکت توانیر برای این منظور همه ظرفیت‌های لازم را برای پایداری شبکه و حمایت از فعالان بازار به کار خواهد گرفت.

