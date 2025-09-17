وابستگی ۷۴ درصدی به گاز؛ هشداری برای سبد انرژی

به گزارش ایلنا به نقل از شرکت ملی گاز ایران، سعید توکلی درباره وابستگی بالای سبد انرژی کشور به گاز تأکید کرد: حدود ۷۳ تا ۷۴ درصد از سبد انرژی کشور به گاز طبیعی وابسته است. در هیچ نقطه‌ای از دنیا چنین سهمی برای گاز در سبد انرژی دیده نمی‌شود، تقریباً ۸۰ تا ۸۳ درصد سوخت نیروگاه‌های کشور گاز است، در حالی‌ که میانگین جهانی حدود ۲۰ تا ۲۳ درصد است. این رقم‌ها نشان می‌دهد سبد انرژی ما از تنوع کافی برخوردار نیست و همین موضوع گاز را به بزرگ‌ترین تأمین‌کننده انرژی کشور تبدیل کرده است.

وی با بیان اینکه وابستگی بالا تهدیدها و خطرات خاص خود را دارد، زیرا در صورت بروز ناپایداری در تأمین گاز، بخش زیادی از مصرف‌کنندگان کشور تحت تأثیر قرار می‌گیرند، افزود: افزون بر تلاش برای افزایش تولید، باید در سمت مصرف نیز به تنوع‌بخشی در سبد انرژی توجه جدی داشت. بهره‌گیری از انرژی‌های تجدیدپذیر، استفاده از ظرفیت نیروگاه‌های اتمی و سوخت‌های جایگزین و افزایش راندمان نیروگاه‌ها ازجمله محورهای این تغییر است.

چین؛ از بهترین الگوها در تنوع‌بخشی به سبد انرژی

معاون وزیر نفت در امور گاز با اشاره به اینکه به‌طور نمونه کشور چین یکی از بهترین الگوها در تنوع‌بخشی به سبد انرژی است و حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد از سوخت خود را از زغال‌سنگ تأمین می‌کند، ادامه داد: چین این سوخت را در نقاطی به‌کار می‌گیرد که هم امکان تولید نیرو فراهم باشد و هم از نظر زیست‌محیطی، کنترل‌های سخت‌گیرانه انجام شود تا انتشار آلاینده‌ها هوا را تحت‌تأثیر قرار ندهد.

توکلی درباره راهکارهای تغییر سبد انرژی کشور تصریح کرد: سالانه به‌طور متوسط بیش از ۳۶ تا ۳۷ درصد گاز تولیدی کشور به صنایع اختصاص می‌یابد و تقریباً همین مقدار نیز در نیروگاه‌ها مصرف می‌شود. بخش خانگی حدود ۲۵ درصد و باقی مربوط به حمل‌ونقل و سایر بخش‌هاست. اگر بتوانیم وابستگی نیروگاه‌ها به گاز را کاهش دهیم، با افزایش راندمان نیروگاهی، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و افزایش بازده تجهیزات صنعتی می‌توانیم به‌تدریج وابستگی سبد انرژی کشور را کاهش دهیم.

وی با بیان اینکه در بخش خانگی نیز حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد مصرف گاز مربوط به گرمایش محیط است، تأکید کرد: با رعایت الزامات مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان، استفاده از پنجره‌های دوجداره، عایق‌بندی مناسب و تجهیزات هوشمند و پربازده، می‌توان مصرف گاز را بهینه کرد و ظرفیت آزادشده را در بخش‌های دیگر به‌کار گرفت.

قیمت پایین انرژی انگیزه‌ای برای بهینه‌سازی مصرف باقی نمی‌گذارد

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران درباره پیامدهای موضوع «گاز مجازی» در صادرات محصولات گلخانه‌ای بیان کرد: شدت مصرف انرژی در گلخانه‌های کشور بالاتر از استانداردهای جهانی است و قیمت پایین انرژی انگیزه‌ای برای بهینه‌سازی مصرف باقی نمی‌گذارد. این مسئله سبب پدیده‌ای به نام گاز مجازی می‌شود، مشابه مفهوم آب مجازی که در آن محصول با مصرف بیش‌ازحد انرژی ارزان تولید و صادر می‌شود.

توکلی با اشاره به اینکه این پدیده تنها به گلخانه‌ها محدود نیست؛ در بخش مرغداری‌ها نیز اگر واحدها بر اساس استاندارد طراحی نشوند، مقدار مصرف گاز برای تولید گوشت یا مرغ بیش‌ازحد استاندارد خواهد بود، گفت: در شرایطی که منابع انرژی محدود است، ضروری است مصرف در جای درست و به شکل بهینه صورت گیرد.

