مرحله نهایی پروژه ۲۷ میلیارد دلاری توتال در عراق کلید خورد

به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، شرکت توتال انرژی مرحله نهایی پروژه چندمنظوره انرژی عراق را آغاز کرد؛ پروژه‌ای ۲۷ میلیارد دلاری که با هدف افزایش تولید نفت، گاز و برق، کاهش وابستگی به واردات گاز و جذب سرمایه‌ خارجی طراحی شده است.

توتال انرژی روز دوشنبه (۲۴ شهریور) اعلام کرد که دومین مرحله توسعه میدان نفتی رتاوی را آغاز کرده و عملیات ساخت یک تصفیه‌خانه آب دریا را نیز در دستور کار قرار داده است. این مرحله بخشی از پروژه مشترک افزایش یکپارچه تولید گاز طبیعی است که با مشارکت شرکت دولتی نفت بصره عراق (۳۰ درصد)، قطرانرژی (۲۵ درصد) و توتال (۴۵ درصد) اجرا می‌شود.

نخست‌وزیر عراق، وزیر انرژی قطر و مدیرعامل توتال انرژی روز یکشنبه (۲۳ شهریور) برای اعطای قراردادهای نهایی این پروژه دیدار کردند. این پروژه شامل توسعه میدان نفتی رتاوی، احداث تأسیسات فرآوری نفت و گاز، ساخت تصفیه‌خانه آب دریا، احداث کارخانه فرآوری گاز، و اجرای طرح‌های انرژی تجدیدپذیر است.

توسعه گام نخست میدان رتاوی که اواخر سال ۲۰۲۳ آغاز شد، قرار است تولید را تا اوایل سال آینده به ۱۲۰ هزار بشکه در روز افزایش دهد. گام دوم که روز یکشنبه آغاز شد، تا سال ۲۰۲۸ ظرفیت تولید را حدود دو برابر خواهد کرد و از سوختن گازهای ارسالی به مشعل جلوگیری می‌کند.

بر اساس اعلام دفتر نخست‌وزیری عراق، شرکت ساختمانی «انکا» ترکیه تأسیسات فرآوری نفت و گاز را با ظرفیت روزانه ۲۱۰ هزار بشکه نفت و ۱۶۳ میلیون فوت مکعب گاز می‌سازد.

در همین حال شرکت هیوندای کره جنوبی مسئول ساخت تصفیه‌خانه آب دریا با ظرفیت ۵ میلیون بشکه در روز خواهد بود؛ تأسیساتی که به عراق دچار خشکسالی امکان می‌دهد از آب دریا به‌ جای منابع شیرین در فرآیند تولید نفت استفاده کند.

توتال انرژی همچنین با شرکت مهندسی و ساخت نفت چین توافق‌نامه‌ای برای احداث کارخانه فرآوری گاز در جنوب عراق با ظرفیت روزانه ۶۰۰ میلیون فوت مکعب امضا کرده است.

این پروژه گسترده‌تر شامل احداث یک پارک خورشیدی با ظرفیت یک گیگاوات و نیروگاه‌هایی برای جمع‌آوری گاز همراه از میدان‌های نفتی و تبدیل آن به برق است؛ اقدامی که به کاهش وابستگی عراق به واردات انرژی کمک خواهد کرد.

محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق، در سخنانی از رشد سرمایه‌گذاری خارجی استقبال و تأکید کرد که این پروژه می‌تواند الگوی تازه‌ای برای جذب سرمایه‌گذاران بین‌المللی باشد؛ موضوعی که عراق پس از موج اولیه قراردادهای پس از حمله آمریکا در دهه گذشته، با چالش‌هایی در تحقق آن روبه‌رو بوده است.

ظرفیت تولید نفت عراق در سال‌های اخیر حدود ۵ میلیون بشکه در روز باقی مانده است. با این حال بغداد در سال ۲۰۰۹ میلادی با برگزاری مناقصه‌های رقابتی برای توسعه میدان‌های نفتی، جاه‌طلبی‌هایی برای رسیدن به سطح تولید ۱۲ میلیون بشکه در روز مانند عربستان سعودی داشت؛ رقمی که بیش از یک‌دهم تقاضای جهانی را تشکیل می‌دهد.

انتهای پیام/