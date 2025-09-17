هشدار ترانسنفت درباره کاهش تولید نفت روسیه
شرکت ترانسنفت در بحبوحه حملههای پهپادی اوکراین به تأسیسات انرژی روسیه درباره کاهش تولید نفت این کشور هشدار داد.
به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، سه منبع صنعتی اعلام کردند که ترانسنفت، اپراتور دولتی شبکه خطوط لوله انتقال نفت روسیه، به تولیدکنندگان روس هشدار داده است که پس از حملههای پهپادی اوکراین به پایانهها و پالایشگاههای صادراتی حیاتی ممکن است مجبور به کاهش تولید شوند.
ترانسنفت مسئولیت انتقال بیش از ۸۰ درصد از کل نفت استخراج شده در روسیه را بهعهده دارد و شبکهای متشکل از بیش از ۷۰ هزار کیلومتر (۴۳ هزار مایل) خطوط لوله اصلی را اداره میکند.
دو منبع صنعتی نزدیک به شرکتهای نفتی روسیه به رویترز گفتند: ترانسنفت در روزهای اخیر توانایی شرکتهای نفتی برای ذخیره نفت در سیستم خط لوله خود را محدود کرده است.
این منابع همچنین ادعا کردند که این شرکت به تولیدکنندگان هشدار داده است اگر زیرساختهایش آسیب بیشتری ببیند، ممکن است مجبور به پذیرش نفت کمتری شود.
یک منبع سوم آشنا با عملیات پمپاژ نفت به ترانسفت تأیید کرد که حملههای اوکراین میتواند روسیه را که ۹ درصد از تولید نفت جهان را بهعهده دارد، مجبور به کاهش نهایی تولید کند.
ترانسنفت در بیانیهای ضمن رد این ادعاها اعلام کرد: انتشار این اخبار جعلی با اشاره به برخی منابع ناشناس در مجتمع سوخت و انرژی روسیه به وجهه ترانسنفت آسیب میرساند.
بر اساس اعلام ترانسنفت، این موضوع تنها میتواند ناشی از تلاشها برای بیثبات کردن اوضاع در چارچوب جنگ اطلاعاتی باشد که از سوی غرب علیه فدراسیون روسیه آغاز شده است.
اوکراین بهطور مداوم زیرساختهای انرژی روسیه ازجمله پالایشگاههای نفت، انبارهای سوخت، پایانهها، ایستگاههای پمپاژ نفت و پایانههای صادراتی را هدف قرار داده است تا بخش عمدهای از درآمد اقتصاد مسکو را کاهش دهد.
در یک دهه گذشته، درآمدهای نفت و گاز یکسوم تا نیمی از کل درآمد بودجه فدرال روسیه را تشکیل داده و بخش انرژی را بهعنوان مهمترین ستون تأمین مالی دولت تثبیت کرده است.
کییف معتقد است که هدف قرار دادن زیرساختهای صنعت نفت میتواند تمایل کرملین را برای مذاکره برای پایان دادن به درگیری تسریع کند، بهویژه که پیشرفتهای خط مقدم همچنان کُند و فرسایشی است.
تحریمهای غرب همچنین تأکیدی ویژه بر محدود کردن بخشهای نفت و گاز روسیه داشتهاند، اما مسکو با هدایت بخش عمدهای از صادرات نفت خود به سمت بازارهای آسیایی، با ظهور هند و چین به عنوان خریداران اصلی، به این تحریمها پاسخ داده است.
حملههای پهپادی اوکراین حداقل ۱۰ پالایشگاه نفت روسیه را هدف گرفته و در یک مرحله ظرفیت پالایش را حدود ۲۰ درصد کاهش داده است.
تنها در این ماه شاهد موجی از حملهها به پالایشگاههای نفت روسیه بودهایم که بحران سوخت مسکو را پس از اعمال ممنوعیت کامل صادرات بنزین، عمیقتر کرده است.
در ساعات اولیه روز سهشنبه (۲۵ شهریور) نیروهای عملیات ویژه اوکراین به پالایشگاه بزرگ نفت «ساراتوف» روسیه که سالانه میلیونها تن نفت خام را فرآوری میکند، حمله کردند.
در طول آخر هفته، حملههای پهپادی اوکراین به یک پالایشگاه نفت، نفتکشهای تحریمشده و پایانهای که در آن پهلو گرفته بودند، به همراه یک قطار سوخت در سن پترزبورگ آسیب رساند.
بنا به گزارشها، حملههای پهپادی، عملیات در پریمورسک، بزرگترین پایانه بارگیری نفت روسیه در دریای بالتیک را که بهعنوان مرکز کلیدی ناوگان سایه نفتکشهای این کشور برای دور زدن تحریمها عمل میکند بهطور موقت متوقف کرد.
نیروهای اوکراینی هفتم سپتامبر (۱۶ شهریور) به ایستگاه پمپاژ نفت «وتوروو» در منطقه «ولادیمیر» روسیه حمله کردند و تصاویر ماهوارهای نشان میدهد حداقل به دو مخزن آسیب رسیده است.