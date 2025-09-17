افت قیمت نفت در پی نگرانی از تحولات ژئوپلیتیک
قیمت نفت اندکی کاهش یافت، اما نگرانیهای ژئوپلیتیک و انتظار برای کاهش نرخ بهره آمریکا مانع افت بیشتر شد.
به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، قیمت نفت پس از افزایش بیش از یک درصدی در جلسه معاملاتی پیشین (سهشنبه، ۲۵ شهریور)، در معاملههای روز چهارشنبه (۲۶ شهریور) اندکی کاهش یافت. با این حال نگرانیهای ژئوپلیتیک ناشی از حملههای پهپادی به زیرساختهای انرژی روسیه، مانع از کاهش بیشتر شد. معاملهگران همچنین در انتظار تصمیم بانک مرکزی آمریکا درباره کاهش نرخ بهره هستند.
قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال تا ساعت ۴ و ۵ دقیقه بامداد روز چهارشنبه (۲۶ شهریور) بهوقت گرینویچ با ۱۴ سنت یا ۰.۲ درصد کاهش، به ۶۸ دلار و ۳۳ سنت برای هر بشکه رسید.
در همین حال قیمت نفت خام شاخص دابلیوتیآی آمریکا با ۱۳ سنت یا ۰.۲ درصد کاهش، ۶۴ دلار و ۳۹ سنت به ازای هر بشکه دادوستد شد.
در جلسه معاملاتی پیشین، هر دو شاخص بیش از یک درصد افزایش یافته بودند؛ افزایشی که تحت تأثیر نگرانیها از اختلال در عرضه نفت روسیه رخ داد.
شرکت ترانسنفت مجری خطوط لوله انتقال نفت روسیه، به تولیدکنندگان هشدار داده که ممکن است در پی حملههای پهپادی اوکراین به پایانهها و پالایشگاههای صادراتی، ناچار به کاهش تولید شوند.
امریل جمیل، تحلیلگر ارشد نفت در گروه بورس لندن اعلام کرد: بازار بهشدت بر نوسانهای ژئوپلیتیک و اختلالهای احتمالی عرضه روسیه تمرکز دارد و آشفتگیهای بازار همچنان قیمتها را بالا نگه داشته است.
سرمایهگذاران همچنین منتظر نتیجه نشست بانک مرکزی هستند؛ نشستی که انتظار میرود در آن نرخ بهره ۲۵ واحد پایه کاهش یابد، این اقدام میتواند هزینههای استقراض را کاهش و تقاضای سوخت را افزایش دهد.
پریانکا ساچدوا، تحلیلگر ارشد بازار در مؤسسه فیلیپ نوا، بیان کرد: بازارها روی کاهش نرخ بهره شرطبندی کردهاند، زیرا این اقدام میتواند تقاضای انرژی را تقویت کند. با این حال لغو کاهش عرضه داوطلبانه هشت کشور ائتلاف تولیدکنندگان عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش (اوپکپلاس) احتمال مازاد عرضه جهانی در ادامه سال را افزایش داده است.
تونی سیکامور، تحلیلگر مؤسسه آیجی (IG)، هم تأکید کرد که تمرکز بازار بر ترکیب دیدگاههای اعضای بانک مرکزی آمریکا، از جمله «استفن میران» و لحن جروم پاول، رئیس بانک مرکزی در نشست خبری خواهد بود.
وی افزود: هرگونه واکنش کوتاهمدت در بازار نفت، تحت تأثیر احتمال کاهشهای بعدی نرخ بهره در ماههای آینده خواهد بود.
در همین حال، دادههای اولیه مؤسسه نفت آمریکا نشان میدهد ذخیرهسازیهای نفت خام آمریکا در هفته منتهی به ۲۱ شهریور ۳ میلیون و ۴۲۰ هزار بشکه کاهش یافته، ذخیرهسازیهای بنزین ۶۹۱ هزار بشکه کاهش و ذخیرهسازیهای فرآوردههای تقطیری یک میلیون و ۹۱۰ هزار بشکه افزایش یافته است.
بازارها اکنون منتظر انتشار دادههای رسمی امروز اداره اطلاعات انرژی آمریکا هستند تا صحت این آمار تأیید شود.