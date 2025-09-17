تاثیر قطعی گاز بر تولید پتروشیمیها/ باید ریسک در بازار سرمایه تعدیل شود
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، رضا توکلی در نشست خبری در جمع خبرنگاران با بیان اینکه ما سبد پرتفوی متنوعی داریم، اظهار داشت: هرچند عموم بازار سرمایه، تاپیکو را بهعنوان یک شرکت فعال در حوزه پتروشیمی میشناسند، اما تنوع پرتفوی این هلدینگ بسیار فراتر از پتروشیمی است. فعالیتهای ما طیف گستردهای از صنایع را از جمله نفت، گاز، صنایع تایرسازی تا زنجیره پاییندستی پتروشیمی را پوشش میدهد این سطح از تنوع، ریسک سرمایهگذاری را به میزان قابل توجهی کاهش داده و مزیتی است که در میان هلدینگهای پتروشیمی کشور کمتر مشاهده میشود.
وی افزود: در شرایطی که سایه تهدیدات را داریم و ضمن اینکه پول فرار است، باید ریسک در بازار سرمایه تعدیل شود.حضور تاپیکو در صنایع مختلف با خوراک گازی، خوراک مایع و خوراک ترکیبی، موجب شده ریسکهای مرتبط با تأمین خوراک بهطور کامل پوشش داده شود. همچنین این شرکت در محصولات بالادستی و پاییندستی فعال است و همین امر تاپیکو را به یک محل سرمایهگذاری جذاب برای سهامداران تبدیل کرده است.
مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری نفت، گاز و پتروشمیی با اشاره به بازدهی از شاخص صنعت و پتروشیمی تصریح کرد: ما ۱۱۴ هزار میلیارد تومان درآمد تلفیقی داشتیم و این در حالی است که به دلیل ناترازی انرژی قطعی گاز را داشتیم و این مدحدودیت در پتروشیمی خراسان به ۱۰۰ روز هم رسیده بود. با این حال ما توانستیم سود سال قبل را تکرار کنیم.
وی با بیان اینکه تاپیکو از محل سایر اندوخته ها ۵۰ درصد افزایش سرمایه میدهد، گفت: با توجه به ماهیت شرکت به عنوان یک شرکت مادر تخصصی، سود حاصل از فروش سرمایهگذاریها قابل تقسیم بین سهامداران نیست و مطابق مقررات، به حساب سایر اندوختهها منتقل میشود. بر اساس مفاد اساسنامه، در صورتی که مانده این اندوختهها به ۵۰ درصد سرمایه ثبتشده شرکت برسد، شرکت مکلف به افزایش سرمایه خواهد بود.
توکلی با بیان اینکه ما ۲۰ هزار و ۳۰۰ تومان تقسیم سود داشتیم، خاطرنشان کرد: این باعث شد که سهامداران نگرانی نداشته باشند.
وی خاطرنشان کرد: با تصویب این مجمع و انتقال سود حاصل از فروش سرمایهگذاریها به سایر اندوختهها، مانده این حساب به ۵۰ درصد سرمایه فعلی شرکت رسیده است. بنابراین، شرکت ملزم به انجام افزایش سرمایه از محل اندوخته سرمایهای از سرمایه فعلی ۱۰,۵۰۰ میلیارد ریال به حدود ۱۵ هزار یا ۱۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال خواهد بود.
مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری نفت، گاز و پتروشمیی ادامه داد: پس از اتمام فرآیند تصویب، اطلاعیه رسمی در سامانه کدال منتشر خواهد شد تا مراحل افزایش سرمایه از محل اندوخته، ناشی از واگذاری و فروش سهام سرمایهگذاریهای شرکت، آغاز شود. میزان این افزایش سرمایه حدود ۵۰ درصد برآورد شده است
وی با بیان اثینکه در شرکتهای تحت کنترل مستقیم تاپیکو، عملکرد مثبت بوده و نسبت به سال گذشته افزایش درآمد ثبت شده است، گفت: درآمد این شرکتها از ۴,۹۲۰ میلیارد تومان در سال گذشته به ۵,۸۰۰ میلیارد تومان در سال جاری رسیده که معادل رشد ۲۰ درصدی است. اما در شرکتهای غیرکنترلی، عمدتا به دلیل عملکرد پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس، کاهش سودآوری مشاهده شده است. این کاهش ناشی از دستورالعمل نرخگذاری فراوردهها و خوراک که تأثیر منفی ۵۰ درصدی بر سود سال قبل گذاشت، افت کرک اسپرد جهانی که کل صنعت پالایشی را در سال گذشته تحت تأثیر قرار داد.
توکلی گفت: با وجود افزایش تولید در نفت ستاره خلیج فارس نسبت به تمام سالهای گذشته، این دو عامل خارج از اراده شرکت موجب کاهش سود شد و در مجموع، درآمد عملیاتی شرکت نسبت به سال قبل حدود ۸۰۰ میلیارد تومان کمتر شده است.
وی در ادامه با بیان اینکه کاهش تقاضای جهانی متانول و تحولات مربوط به توافقات زیستمحیطی نیز مورد بررسی قرار گرفته است، تاکید کرد: اگر معاهده جهانی کاهش مصرف پلاستیک به مرحله الزامآور برسد و ۵۰ درصد مصرف پلیمر از محل بازیافت تأمین شود، نرخهای بازار در خوشبینانهترین حالت در همین حدود فعلی باقی خواهد ماند. از این رو، بازنگری در استراتژیهای شرکت ضروری است، به ویژه در مجموعه آبادان که ظرفیت ۱۲۰ هزار تن دارد.با وجود این، رشد صنعتی کشورها به طور طبیعی مصرف پلیمر را افزایش میدهد. در خصوص متانول نیز امید میرود با توسعه مصارف جدی مانند استفاده از متانول به عنوان سوخت دریایی که در حال حاضر تعدادی کشتی به این سوخت مجهز شدهان بازار متانول متنوعتر و مقاومتر شود. همچنین، معاهدات زیستمحیطی مانند محدودیت مصرف زغالسنگ در چین میتواند اثر مثبتی بر وضعیت نرخهای جهانی متانول داشته باشد.
مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری نفت، گاز و پتروشمیی درباره احتمال اجرایی شدن مکانیسم ماشه و تاثیر آن بر تولید پتروشیمیهای تحت پوشش تاپیکو توضیح داد: کمیته هایی در خصوص ترخیص ماود اولیه و همچنین تامین مالی تشکیل شده که خرید انجام شود و حداکثر آنچه لازم بود؛ انجام شد، علاوه ب این بازار فروش مواد اولیه و مشیمیمایی نیز دیده شده است، البته این برای بلندمدت نیست.
توکلی درباره مصرف آب در شرکتهای پتروشیمی گفت: عمده سرمایهگذاریها در ماهشهر و عسلویه و در کنار دریا است به استثنای خراسان که به سمت استفاده از پساب رفته است و از این بابت نگرانی چندانی نداریم.
وی درباره قطعی برق نیز گفت: ما پارسال بابت قطعی برق متضرر شدیم به طوری که در پایین دست عدم النفع ۵۰۰ میلیارد تومانی را داشتیم.
مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری نفت، گاز و پتروشیمی درباره قطعی گاز نیز بیان کرد: در پتروشیمی خراسان ۱۰۰ روز قطعی داشتیم و پیش بنیی این است که ۸ ماه خوراک گازی تامین شود و به این ترتیب قطعی به ۱۲۰ روز هم می رسد.
وی درباره افزایش تولید بنزین گفت: ستاره خلیج فارس از ۳۶۰ هزار بشکه به ۴۵ هزار بشکه رسیده و در کل ۴۵ میلیون لیتر یعنی ۴۰ درصد بنزین کشور را تولید می کند و اکنون در حوزه تولید اجزای بنزین فعالیت می کند.
توکلی یادآور شد: زمانی که ستاره خلیج فارس طراحی شد برنامه این بود که محصول تولیدی صادراتی باشد اما مصرف بالا رفت و هر آنچه تولید شده به مصرف می رسد.
وی افزود: هرچه بیشتر بنزین تولید میکنیم توسط خودروهای پر مصرف و خودروسازان بلعیده میشود؛ قرار بود وقتی پالایشگاه ستاره خلیج فارس راه اندازی میشود فاز سوم آن برای هدف صادراتی راه اندازی شود اما هرچه بیشتر بنزین تولید میکردیم توسط خودروهای پر مصرف و در داخل کشور مصرف میشود.
توکلی همچنین به موضوع انعقاد قرارداد برای توسعه میادین گازی اشاره کرد.
وی با بیان اینکه صنایعی که بالای یک مگاوات برق مصرف دارند یا باید برق خود را از تابلوی سبز بورس انرژی خریداری کنند و یا اینکه نیروگاه خورشیدی بسازند، گفت: عمده شرکتهای پتروشیمی زیر مجموعه این هلدینگ برق خود را از نیروگاه برق عسلویه دماوند یا فجر انرژی دریافت میکند و دچار قطعی برق نیستند؛ فقط پتروشیمی خراسان که در خارج از ساحل دریا و در خراسان شمالی قرار دارد امسال با قطعی برق مواجه شده است.
مدیرعامل تاپیکو با بیان اینکه همه شرکتهای پتروشیمی ملزم هستند ظرف سه سال آینده آب مورد نیاز خود را از منابع غیرمتعارف یعنی پساب تصفیه شده و یا آب تصفیه شده دریا استفاده کنند و حق استفاده از آب سدها و یا آبهای زیرزمینی نخواهند داشت، گفت: عمده مجتمعهای ما در ماهشهر و در کنار دریا قرار دارند که مشکل آب ندارند و از آب تصفیه شده دریا استفاده میکنند، فقط شرکت پتروشیمی خراسان که در نزدیکی بجنورد قرار دارد از پساب تصفیه شده فاضلاب شهر بجنورد استفاده میکند و چاههای زیرزمینی آن پلمپ شده است.