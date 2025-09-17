خبرگزاری کار ایران
پرداخت ۹۴ درصد از مطالبات گندم‌کاران

پرداخت ۹۴ درصد از مطالبات گندم‌کاران
رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران اعلام کرد: تاکنون ۹۴ درصد از مطالبات کشاورزانی که گندم خود را به دولت فروخته‌اند، پرداخت شده است.

به گزارش ایلنا، عطاالله هاشمی گفت: از آغاز خرید تضمینی گندم در فروردین ماه امسال تاکنون ۷ میلیون و ۷۵۰ هزار تن گندم به دولت تحویل داده شده که نزدیک به ۹۴ درصد از پول آن به گندم‌کاران پرداخت شده است.

رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران با بیان اینکه تاکنون ۱۵۰ هزار میلیارد تومان به کشاورزان پرداخت شده است، افزود: بهای کل گندم‌های تحویل داده شده به سیلو‌ها ۱۵۸ هزار میلیارد تومان است و طبق قولی که داده شده قرار است ۸ میلیارد تومان باقیمانده نیز تا پایان شهریور به حساب کشاورزان واریز شود.

هاشمی میزان تولید گندم امسال را ۱۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تن اعلام کرد.

 

