اعلام قیمت طلا و سکه ٢۶ شهریورماه ١۴٠۴

به گزارش ایلنا، امروز چهارشنبه ٢۶ شهریور ماه ١۴٠۴ در بازار جهانی هر اونس طلا ٣ هزار و ۶٨٢ دلار معامله شد و در بازار داخلی هم قیمت هر گرم طلا ۱۸ عیار به ٨ میلیون و ٧۶٠ هزار تومان و قیمت هر گرم طلای ٢۴ عیار به ١١ میلیون و ۶٧٩ هزار تومان رسید.

همچنین سکه امامی ٩۴ میلیون و ٢٩۵ هزار تومان و قیمت سکه طرح جدید ٨٧ میلیون و ٨١۵ هزار تومان معامله شد .

نیم سکه هم ۴٨ میلیون و ٧٠٠ هزار تومان قیمت‌گذاری شد و نرخ ربع سکه هم به ٢٨ میلیون و ٧٠٠ هزار تومان رسید.

