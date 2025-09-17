خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رییس کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با ایلنا:

واگذاری «آسمان» به قیمت ناچیز ظلم به سهامداران و بازنشستگان

واگذاری «آسمان» به قیمت ناچیز ظلم به سهامداران و بازنشستگان
کد خبر : 1687314
لینک کوتاه کپی شد.

رییس کمیسیون عمران مجلس گفت: واگذاری شرکت هواپیمایی آسمان با قیمت ناچیز ظلم به سهامداران و بازنشستگان است. توصیه من به دولت و وزارت کار این است که به این ایرلاین کمک کرده و آن را تقویت کنند تا پس از ساماندهی و با یک فراخوان عمومی برای فروش، به خریدار اهل واگذار شود.

محمدرضا رضایی کوچی، رییس کمیسیون عمران مجلس در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا با اشاره به موضوع واگذاری شرکت هواپیمایی آسمان اظهار داشت: هواپیمایی آسمان از لحاظ زیرساخت‌ها و امکاناتی که در اختیار دارد و همچنین وجود نیروی انسانی و نیروی فنی قوی، در رتبه بعد از شرکت هواپیمایی ایران ایر (هما) قرار دارد. در گذشته نه چندان دور در ناوگان هواپیمایی آسمان ۱۵ هواپیما وجود داشت و این شرکت عمده جابه‌جایی مسافران را بر عهده داشت. 

وی تاکید کرد: متاسفانه در طول سال‌های گذشته به این شرکت هواپیمایی کم توجهی شد و بجای اینکه منابع مالی تزریق شود و مدیران شایسته این شرکت هواپیمایی را مدیریت کنند تا مردم و بازنشسته‌ها از امکانات بهره ببرند، از این شرکت غفلت شد و این شرکت روز به روز هواپیماهای خود را از دست داد تا جایی که امروز به لبه سقوط رسیده است. 

رییس کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: اگر شرکت هواپیمایی آسمان با این شرایط واگذار شود طبیعتا این میزان امکانات و تجهیزات ملی و دارایی بازنشستگان با قیمت ناچیزی واگذار می‌شود و توصیه به وزیر کار این است که آسمان را در این شرایط فعلی واگذار نکند. 

رضایی کوچی تاکید کرد: اگر دولت قصد واگذاری شرکت هواپیمایی آسمان را دارد، اجازه دهیم قبل از واگذاری منابع مالی به این شرکت تزریق تا ساماندهی شود و پس از ساماندهی در شرایط واگذاری قرار بگیرد. آسمان امروز مانند خانه‌ای است که قبل از فروش نیاز به بازسازی دارد وگرنه اگر با این شرایط فعلی واگذار شود، قطعا با قیمت ناچیز به فروش خواهد رفت. 

وی با بیان اینکه شرکت آسمان نباید با ظرفیت و قابلیت فراوانی که دارد با قیمت ناچیز به فروش برود، گفت: واگذاری این شرکت با قیمت ناچیز ظلم به سهامداران و بازنشستگان است، توصیه به دولت و وزارت کار این است که به این ایرلاین کمک و تقویت شود تا پس از ساماندهی برای واگذاری فراخوان عمومی برگزار و این ایرلاین به خریدار اهل به فروش برسد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی