خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

خدمات آنلاین مالیاتی بدون وقفه در دسترس است

خدمات آنلاین مالیاتی بدون وقفه در دسترس است
کد خبر : 1687309
لینک کوتاه کپی شد.

سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد ارائه همه خدمات، از جمله پرداخت مالیات نقل و انتقال املاک، بدون وقفه انجام می‌شود.

به گزارش ایلنا، سازمان امور مالیاتی کشور در واکنش به برخی خبرها مبنی بر «قطع خدمات برخط این سازمان و ایجاد سرگردانی برای مودیان»، اعلام کرد: خدمات الکترونیکی سازمان، از جمله سامانه پرداخت مالیات نقل و انتقال املاک، بدون وقفه در حال اجراست و تمامی دستگاه‌ها و واحدهای مرتبط به‌صورت کامل فعال و پاسخگوی مودیان محترم هستند.

این سازمان با تأکید بر پایبندی به استمرار خدمت‌رسانی شفاف و بی‌وقفه، اخبار منتشرشده مبنی بر اختلال یا توقف خدمات را بی‌اساس دانسته و اعلام می‌کند، تلاش سازمان امور مالیاتی، تضمین دسترسی پایدار مردم به خدمات و رفع هرگونه نگرانی در سریع‌ترین زمان ممکن است.

همچنین این سازمان با رد برخی ادعاها مبنی بر عدم پاسخگویی مسئولان، خاطرنشان کرد: تمامی مدیران و واحدهای تخصصی در چارچوب وظایف خود، پاسخگوی مودیان مالیاتی هستند و آماده ارائه توضیحات دقیق در خصوص خدمات و سامانه‌های مالیاتی می‌باشند.

در عین حال، سازمان امور مالیاتی از مودیان محترم درخواست کرد که برای جلوگیری از تراکم و بروز مشکلات احتمالی، انجام تکالیف مالیاتی خود را به روزهای پایانی موکول نکنند و در اسرع وقت نسبت به انجام آن اقدام کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی